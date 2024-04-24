自衛傷人 華裔認罪獲刑兩年半

鄧德根獲刑後，大量旁聽庭審的華人對於起訴內容和判決結果表示不滿，甚至與維持秩序的警察發生口角。(記者許君達／攝影)

四年前在曼哈頓華埠 因自衛而致人重傷的華人 鄧德根(John Ong)23日被宣判襲擊罪成、獲刑兩年半。在庭審中，法官拒絕了鄧德根因就醫需求而延遲入獄的申請，隨後，鄧德根被當庭收監。包括鄧德根親屬在內的近百名華人當日前往法庭旁聽，並對鄧德根的入獄表達不滿。

法庭文件顯示，鄧德根與其兄弟鄧德鴻(Maximillian Ong)2020年在華埠伊莉莎白街(Elizabeth St.)的自家居所外制止五名外族裔男子隨地便溺時，與對方發生衝突和鬥毆，兩兄弟持長刀等冷兵器將其中一人砍至重傷，隨後遭到起訴。鄧德鴻目前已認罪並被判處五年緩刑，鄧德根則在今年2月以兩年半的刑期與檢方達成認罪協議。

鄧德根23日保釋期滿、在曼哈頓的紐約州最高刑事法庭(New York Supreme Criminal Court)接受審判。他的辯護律師沃德(Earl Ward)以鄧德根已預約醫生就診、並將於次日進行全身核磁共振(MRI)檢查為由，向法庭申請兩周的入獄寬限期，並強調，鄧德根身體存在疼痛症狀，需要醫生檢查已確認是否需要手術治療。

檢方則以在認罪協議達成後，鄧德根已獲得了兩個月的自由時間為由拒絕額外寬限，還邀重傷受害者的母親到庭，陳述其兒子後遺症嚴重，至今無法用手的狀況。

在最後陳述中，律師沃德表示，五名當事者在參加完大規模抗議運動後不請自來到華埠，喝醉後在別人家門口行為不檢點，而鄧氏兄弟在勸戒他們「你們不能這樣」之後，卻得到了針對亞裔 的仇恨言論，由此才爆發了衝突，以此來強調鬥毆的受害人「不是天使」，而被告人鄧氏兄弟也並非會對社會構成危害之人。

不過，法官阿隆索(Marisol Martinez Alonso)最終還是接受了檢方的訴求，拒絕給予鄧德根寬限期，並宣判其兩年半的刑期。宣判後，鄧德根被上銬帶走。在整個庭審期間，他一直保持沉默。

沃德介紹，鄧德根在當日宣判後會被暫時關押在雷克島(Rikers Island)、隨後轉移至州監獄服刑，而臭名昭著的雷克島監獄並非一個有就醫需求的人適合去的地方。而在認罪後的兩個月內，鄧德根也馬不停蹄地看了四次醫生，並非故意找藉口拖延入獄時間，因此法庭的判決頗為不近人情。不過，法官在宣判時也承諾會在鄧德根有緊急就醫需求時簽發臨時命令，准許其獲得適當的醫療服務。

在鄧德根被押走後，現場旁聽的華人普遍對於檢方的不公指控表示不滿，甚至與法庭警察發生言語衝突。組織旁聽的松柏之家社區服務中心董事會主席李宗保表示，當時的檢方在偵辦案件時故意忽略傷者與其同行的五人追打鄧氏兄弟並口吐仇恨亞裔的言語的事實，還在法庭上撒謊，稱他們沒有主動攻擊鄧氏兄弟，並表示會繼續抗議這次判決。