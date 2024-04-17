人權組織：社交平台仇恨內容多

人權組織發布年度「數字恐怖主義與仇恨」報告，市議長歐德思及多位議員到場評論。(記者劉梓祁／攝影)

在仇恨犯罪 仍高企的背景下，國際人權組織西蒙維森塔爾中心(Simon Wiesenthal Center)於16日在紐約市議會發布其年度「數字恐怖主義與仇恨」報告，深入探討網絡仇恨內容傳播情況，和探討科技公司對抗此問題的效果。

西蒙維森塔爾中心主任柯恩(Michael Cohen)表示，在網路快速發展並成為成人和青少年生活重要一環時，針對短視頻平台和社交媒體傳播仇恨內容的評估仍相對缺乏，因此團隊從數年前起每年發布分析報告，主要內容為不同社交或媒體平台的評分。

人權組織市政廳發仇恨言論評估。(記者劉梓祁／攝影)

根據本年所發報告，Meta旗下的社交平台Facebook和Instagram僅獲得「C+」評分，中心預計其用戶數量分別為30億和14億。同時，擁有27億用戶的通訊應用WhatsApp獲得「D」評分，由馬斯克(Elon Musk)擁有的X平台則獲「C-」評級。在主要社交平台中，母公司為中國字節跳動(ByteDance)的短視頻平台TikTok也僅得「C-」。

報告舉例指，在以色列 與哈瑪斯(Hamas)戰爭的背景下，TikTok中曾出現教導觀眾如何刺傷以色列人士的視頻，且相關視頻在被刪除前已有過千萬的播放量，並獲得大量點讚。報告表示，此視頻最初從加密通訊軟體Telegram而來，講述了對猶太人進行襲擊的方式，包括刺傷、射擊、砍刀襲擊和車輛衝撞。

此外，報告還列舉了在其他平台的仇恨內容案例，表示審核的疏漏將影響大量受眾，並誤導年輕一代。市議員迪諾維茨(Eric Dinowitz)也發言說，如今孩童多通過平台或遊戲彼此聯絡，但後者沒有足夠的技術甄別是非、仇恨和假新聞，甚至助長該內容的傳播，令更多孩童「暴露在危險中」。

市議長歐德思及多位議員到場評論。(記者劉梓祁／攝影)

報告還指，當前普遍用於製造仇恨言論的方式，包括製造誤導性流行語、散播假新聞、繪製誇張圖像和創建虛擬社群等。市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，如今針對亞裔 等社區的仇恨犯罪呈增加趨勢，而網絡平台便提供了煽動仇恨的空間，因此「必須繼續要求社交媒體和遊戲公司承擔責任」。

市議員卡班(Tiffany Caban)也說，網絡也成為極端主義的滋生地之一，其中許多內容針對移民社區，導致亞裔等群體在現實中收到攻擊。另外，來自中國的貿易網站阿里巴巴僅獲得「D」評分。