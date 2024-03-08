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紐約伍氏宗親會 500人齊聚聯歡迎春

記者胡聲橋／紐約報導
紐約伍氏宗親會舉辦新春晚會和第二屆職員就職儀式。(記者胡聲橋 / 攝影)
紐約伍氏宗親會舉辦新春晚會和第二屆職員就職儀式。(記者胡聲橋 / 攝影)

紐約伍氏宗親會日前在布碌崙(布魯克林)舉辦了新春晚會和第二屆職員就職儀式。州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡，中國駐紐約總領館領事劉兵、趙新星、各華社領袖以及伍氏宗親共約500人齊聚一堂，回顧過去一年並共同迎接新春的到來。

紐約伍氏宗親會春節聯歡晚會此次在富臨門宴會廳舉行。宗親會會長伍錫富首先感謝宗親族人的信任和各界的厚愛和支持，宗親會才得以發展壯大，各項工作順利展開。

他說，伍氏宗親會歷史悠久，他會與同仁一起，把宗親會越辦越好。展望未來，他表示將更好發揮會長作用，也希望族人更多利用宗親會這個平台，將鄉親更緊密團結起來，讓宗親會真正做到守望相助、互幫互愛。

伍氏宗親會執行會長伍國標對到會的嘉賓和社會賢達表示感謝，祝大家新春快樂，萬事順利。他表示在新的一年，宗親會將與族人進行更多互動，為族人解決更多問題，他也希望族人更積極地與他們合作，也希望伍氏族人就宗親會的建設和發展提出更多意見和建議，他說，眾人拾柴火焰高，在大家的共同努力下，宗親會一定會越辦越紅火。

在這次新春晚會上，紐約伍氏宗親會選出的第二屆職員分別宣誓就職。會長是伍錫富；執行會長伍國標、伍文斌、伍靄和、伍俊衡、伍奕俊；副會長伍偉勳、伍林達、伍翠娥、伍樹華、伍俊文、伍燕珊、伍子旺、伍燦輝、伍炎勝、伍立兒、伍輝龍、伍嫣娜、伍瑤珍；顧問：伍灼勝、伍樹深；法律顧問：伍聰明律師；會計顧問：伍樹華會計師；秘書長：伍仲池。

布碌崙 眾議員 布魯克林

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