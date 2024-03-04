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49區州眾議會選區領袖 2華人參選

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙兩名社區人士高應達和謝曉瓊宣布參選第49州眾議員選區領袖。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙兩名社區人士高應達和謝曉瓊宣布參選第49州眾議員選區領袖。(記者胡聲橋／攝影)

今年是州參眾議員的選舉年，州眾議會各選區的選區領袖(district leader)也將換屆。布碌崙(布魯克林)社區活動人士高應達和謝曉瓊，3日在位於班森賀的聯合進步民主黨俱樂部宣布，將參選第49區州眾議會選區的男性和女性選區領袖。

高應達(Tony Ying Ko)目前擔任市警總局社區聯絡員(NYPD community advocate)。他五歲從中國廣東移民美國，15歲時從華埠搬到布碌崙。他說自己雖然一直從事汽車貿易，但一直有為社區服務的理念，他擔任的市警總局社區聯絡員，就是一份沒有薪水的義工工作，而為了能為社區作出更多貢獻，他又決定參選另一份無薪水的工作——選區領袖。

高應達說，自己多年服務社區，一個最強烈的感受就是華裔在政壇的代表性不足，華裔的聲音無從表達，他希望自己的參選能改變這方面的狀況，也能帶動更多人關心社區。

謝曉瓊目前擔任布碌崙第20學區委員會(CEC 20)委員，有一份全職工作，還是三個孩子的母親。謝曉瓊18歲到美國讀高中，然後搬到紐約生活，她在紐約生活了十幾年，她從餐飲行業做起，現在在金融行業。她說目前紐約在安全和教育等許多方面的熱點問題都與華裔息息相關，華裔必須明確表達出在這些方面的意見，才能維護自己的利益，她非常願意發揮橋梁作用。她說當學區委員是一份無薪工作，而選區領袖是另一份無薪工作，不過她不怕累，她願意為社區的利益多出力。

市議員莊文怡召集了這次記者會，她說選區領袖雖然只是義工性質，但其實非常重要，尤其是在法官人選上擁有發言權。她很高興看到兩位華社活動人士勇敢站出來參加競選，希望華社給予大力支持，助兩位當選。

華人聯合會理事長黃啟旺是記者會的主持人，他說這兩位華裔候選人在社區安全和教育方面各有專長，如當選，希望他們在這兩個華社尤其關注的問題上發揮更積極的作用。

高應達的妹妹、他的妻子和兩個孩子，布碌崙華社人士張偉棠、張曉華、盧存均、陳在福、羅少領、黃益榮、李浩然、陳繼華、李志波、王一冰、英雄警探劉文健的父親劉偉棠等參加了這次會議，表達了對兩位參選人的信任和期待，希望他們能順利當選。

第49州眾議員選區領袖參選人高應達。(記者胡聲橋／攝影)
第49州眾議員選區領袖參選人高應達。(記者胡聲橋／攝影)
第49州眾議員選區領袖參選人謝曉瓊。(記者胡聲橋／攝影)
第49州眾議員選區領袖參選人謝曉瓊。(記者胡聲橋／攝影)

華裔 布碌崙 學區

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