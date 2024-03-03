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州參議員曲怡文 連署簽名啟動

記者胡聲橋／紐約報導
州參議員曲怡文啟動競選連任連署簽名活動。(曲怡文辦公室提供)
州參議員曲怡文啟動競選連任連署簽名活動。(曲怡文辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)第17區州參議員曲怡文(Iwen Chu)3日在日落公園宣布啟動競選連任簽名活動，共有約80名各族裔義工參加。曲怡文表示，她的團隊在2022年的競選活動中一共收集了4500個簽名，這次競選連任，會繼續向這個目標努力。

2022年11月，曲怡文當選紐約州參議員，成為紐約州歷史上第一位亞裔女參議員，也是布碌崙第一位華裔參議員。曲怡文說，自她當選以來，不遺餘力地代表華人社區爭取資源、捍衛權益，並為警察和學校爭取經費。現在，曲怡文競選連任收集聯署簽名活動已啟動，面對兩名共和黨候選人李子清和陳學理的挑戰，曲怡文呼籲選民繼續信任她、支持她。

曲怡文說，日落公園錘殺案發生後，她第一時間到達現場和警方聯繫溝通，到醫院探訪受害者家人，助其設立籌款，並為其介紹免費律師設立信托基金。201中學霸凌事件發生後，曲怡文以自己的辦公室為橋梁，代表受害者與校方、警方以及檢察官辦公室保持積極和理性的溝通，確保受害學生和家人的權利得以維護。

在任期間，曲怡文組織義工清潔社區公園和街道，並親自帶領義工清掃社區；她提出了多項電單車相關法案，以防止火災並確保人行道安全；她為亞裔社區取得了創紀錄的3000萬元的資金；通過法案將亞裔歷史寫入教材，並讓農曆新年成為州公校假期。在州府的一年間，曲怡文作為民主黨參議員，建立了強有力的盟友，並確保用她的影響力捍衛華人的利益。

曲怡文表示，過去十餘年，她一直在為布碌崙華社服務和發聲，她今後也會一如既往，做華人可信賴的議員代表，將提高亞裔地位作為自己工作的重心。

第49區州眾議員民主黨參選人白彼得(Peter Abbate)、布碌崙華社人士李江華、柳寶枝、鄧銘賢、趙立衍、梅毅超、李志波、黃妮可、盧彪等參加了這次連署簽名大動員活動。

州參議員曲怡文向日落公園居民介紹自己。(曲怡文辦公室提供)
州參議員曲怡文向日落公園居民介紹自己。(曲怡文辦公室提供)

參議員 亞裔 布碌崙

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