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孟昭文提「可負擔上網」 助皇后區低收家庭

記者鄭怡嫣╱紐約報導
孟昭文共同發起「拓展可負擔上網計畫」提案，助皇后區低收家庭上網。(孟昭文辦公室提供)
孟昭文共同發起「拓展可負擔上網計畫」提案，助皇后區低收家庭上網。(孟昭文辦公室提供)

代表皇后區的紐約國會眾議員孟昭文15日宣布，成為跨黨派提案「擴展可負擔上網計畫」(Affordable Connectivity Program Extension Act, ACP)的共同發起人，旨在為數千名選區內的低收居民及學生繼續提供上網服務補貼。

這項編號為H.R. 6929的「擴展可負擔上網計畫」的提案，起初由布碌崙(布魯克林)國會眾議員克拉克(Yvette Clarke)提出，旨在為原先的「可負擔上網計畫」，再挹注70億元的聯邦資金，否則最快在今年4月，原計畫將因耗盡資金而被迫中止。

據了解，「可負擔上網計畫」為孟昭文助力在2021年通過的「兩黨基礎設施投資和就業法案」(Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act)的一部分，該計畫旨在為符合條件的低收家庭，每月提供最多30元的網費減免，以及一次性最高100元平板電腦、筆記本電腦或桌面電腦的補貼。

數據顯示，自「可負擔上網計畫」推出以來，全國已有超過2250萬戶家庭登記接受補貼，其中包括孟昭文選區6萬2000多戶皇后區的家庭，每年共為他們節省2740萬元。然而，在她的選區，預計仍有3萬6000位居民符合條件卻尚未申請。通常，申請者包括數百萬名大學生、退伍軍人、長者和有學齡子女的家庭。

孟昭文表示，負擔得起的網路服務應該是必需品，而非奢侈品，特別是對於皇后區及全國的學生而言，「作為兩位學齡男孩的母親，我切實感受到網路的重要性，特別是在新冠大流行期間、學校轉為線上教學時。隨著原計畫的資金面臨枯竭，我很自豪能夠成為這項提案的共同發起人，從而繼續盤活這個計畫，使之延續，以便全國及我們地區的學生們都能夠獲得成功所需的工具。」

在去年，孟昭文也曾數度致信，敦促國會領導層及相關委員會，為「可負擔上網計畫」再提供從600萬到70億元不等的資金。

孟昭文 皇后區 眾議員

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