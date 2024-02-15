布碌崙元宵花車遊行 將有多重安保

66分局局長赫拉特在8大道介紹元宵花車遊行的安保措施和居民的注意事項。(記者胡聲橋／攝影)

首屆布碌崙 (布魯克林)元宵節 花車遊行將於24日(周六)在8大道 舉行，市警66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)14日表示，已與72分局合作，為遊行安排安保措施，並提醒售賣煙花爆竹在紐約市為非法，期間將嚴格執法並開罰甚至逮捕，另外他也提醒屆時參加遊行者應加強防範、看好隨身財物。

赫拉特14日上午在50街交8大道處受訪時表示，市警總局相當重視首屆的布碌崙元宵節花車遊行，和72分局早早就開始安排相關安保措施，市警將透過多種方式保障參加者的安全，包括宣講、提醒和強制等手段在防止人員受傷、防止偷盜行為、防止煙花爆竹引發火災等。市警將於近日派警員和輔警到社區派發傳單，向民眾宣講安全注意事項。

釋放煙花爆竹是華裔過新年和過元宵節的傳統，赫拉特表示會尊重華裔的習俗，但考慮到今年春節8大道煙花爆竹引發的傷人事故，他希望大家務必注意安全。他還特別強調，售賣煙花爆竹是非法的，會被開罰單，甚至遭逮捕。赫拉特還表示，元宵節那天到場的觀眾會非常多，街道會非常擁擠，大家一定要看好自己的錢包，防止被偷。

活動封街將從24日零時開始，並持續到晚10時，範圍是從52街到61街的7大道和8大道。封街路段將事先張貼通知，提醒民眾在活動期間不准停車，而警方也會從24日凌晨開始，將停在封街路段的車輛拖吊；警方強調，這些車會被拖到附近街道停放，不會吃罰單，車主可以打電話給警察局詢問具體位置。

遊行活動間的安保工作將主要由72分局負責、66分局協助，布碌崙南區勤務指揮中心將負責協調工作。布碌崙亞裔民安隊元宵節當天將負責在花車遊行隊列前面引路，確保道路暢通，並引導花車按既定路線前進，到達終點。