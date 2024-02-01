紐約經文處研討台灣大選後美中台關係

駐紐約台北經濟文化辦事處與費城智庫「外交政策研究所」30日在經文處合辦「台灣2024年總統暨立法委員選舉」研討會。(經文處提供)

駐紐約台北經濟文化辦事處與費城 智庫「外交政策研究所」(Foreign Policy Research Institute)，30日在經文處合辦「台灣2024年總統暨立法委員選舉」(Taiwan's Presidential and Legislative Elections 2024)研討會，探討台灣大選結果對美中台關係影響，邀請FPRI亞洲計畫部主席戴傑(Jacques deLisle)、哥倫比亞大學政治系教授黎安友(Andrew Nathan) 及華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)中國實力計畫主任林碧瑩(Bonny Lin)與談。

經文處處長李光章開場致詞表示，今年全球有超過60個國家舉行大選，台灣於日前順利完成自由、公平的選舉，彰顯台灣充滿活力的民主，未來將續與世界民主夥伴併肩同行，並樂願分享台灣因應外部勢力透過軍事恫嚇、經濟脅迫及假訊息操作，進行介選的經驗。

李光章說，台灣主要政黨均有共識，未來持續拓展美台夥伴關係、深化與邦交 國及理念相近國家的合作，共同維護區域的安全與繁榮。他還強調，和平穩定的兩岸關係攸關印太區域的安全與繁榮，台灣政府將致力維持台海現狀，以對話取代對抗，尋求衡平的兩岸關係。

談及大選後的美中台關係時，戴傑強調美國內部多元且不同的聲音，他表示，這種差異不僅存在於行政部門，也明顯於國會。戴傑提及，近年來國會通過了若干對台灣具有重大影響的法案。他解釋：「美國長期追求的目標一直是實行雙重威懾：既防止中國對台灣施加壓力，也避免台灣引發衝突。」

黎安友則說，美國對台政策及維護手段一直都很謹慎。他強調，這一政策不能簡單理解為美國能夠默許任何結果，因為美國在這一政策中同樣考量了自己的利益和底線。