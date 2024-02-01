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最新／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

紐約經文處研討台灣大選後美中台關係

記者范航瑜╱紐約報導
駐紐約台北經濟文化辦事處與費城智庫「外交政策研究所」30日在經文處合辦「台灣2024年總統暨立法委員選舉」研討會。(經文處提供)
駐紐約台北經濟文化辦事處與費城智庫「外交政策研究所」30日在經文處合辦「台灣2024年總統暨立法委員選舉」研討會。(經文處提供)

駐紐約台北經濟文化辦事處與費城智庫「外交政策研究所」(Foreign Policy Research Institute)，30日在經文處合辦「台灣2024年總統暨立法委員選舉」(Taiwan's Presidential and Legislative Elections 2024)研討會，探討台灣大選結果對美中台關係影響，邀請FPRI亞洲計畫部主席戴傑(Jacques deLisle)、哥倫比亞大學政治系教授黎安友(Andrew Nathan) 及華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)中國實力計畫主任林碧瑩(Bonny Lin)與談。

經文處處長李光章開場致詞表示，今年全球有超過60個國家舉行大選，台灣於日前順利完成自由、公平的選舉，彰顯台灣充滿活力的民主，未來將續與世界民主夥伴併肩同行，並樂願分享台灣因應外部勢力透過軍事恫嚇、經濟脅迫及假訊息操作，進行介選的經驗。

李光章說，台灣主要政黨均有共識，未來持續拓展美台夥伴關係、深化與邦交國及理念相近國家的合作，共同維護區域的安全與繁榮。他還強調，和平穩定的兩岸關係攸關印太區域的安全與繁榮，台灣政府將致力維持台海現狀，以對話取代對抗，尋求衡平的兩岸關係。

談及大選後的美中台關係時，戴傑強調美國內部多元且不同的聲音，他表示，這種差異不僅存在於行政部門，也明顯於國會。戴傑提及，近年來國會通過了若干對台灣具有重大影響的法案。他解釋：「美國長期追求的目標一直是實行雙重威懾：既防止中國對台灣施加壓力，也避免台灣引發衝突。」

黎安友則說，美國對台政策及維護手段一直都很謹慎。他強調，這一政策不能簡單理解為美國能夠默許任何結果，因為美國在這一政策中同樣考量了自己的利益和底線。

三位專家在討論中分別就台灣選舉結果、主要政黨的兩岸政策、以及選後政局的發展提出見解與觀察。會上並深入探討美國在面對中國對台灣加強軍事和經濟脅迫的情況下，如何維持兩岸穩定。此外，討論也涉及到美國今年的總統大選結果對於美中台三方關係可能產生的影響。當晚紐約政、學界及媒體共約70人出席。

紐約政、學界及媒體記者共70餘人出席了本次研討會。(經文處提供)
紐約政、學界及媒體記者共70餘人出席了本次研討會。(經文處提供)
經文處處長李光章致開場詞。(記者范航瑜╱攝影)
經文處處長李光章致開場詞。(記者范航瑜╱攝影)

費城 邦交 台灣選舉

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