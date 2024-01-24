紐約三江慈善公所 頒發優秀青少年獎學金

包榮剛在現場為15位青少年派發獎學金，以表彰他們在學術、社區服務等方面的優秀表現。(記者邢易霖 / 攝影)

美東紐約三江慈善公所日前在法拉盛舉辦年夜飯及獎學金派發儀式，晚會匯聚眾多僑團和社區機構，現場還為優秀青少年頒發獎學金，以此鼓勵社區優秀青少年繼續進步。市長亞當斯 (Eric Adams)也親臨到場，並宣布2024年1月20日為三江慈善公所日。

美東紐約三江慈善公所在法拉盛舉辦年夜飯及獎學金派發儀式。(記者邢易霖 / 攝影)

公所主席包榮剛表示，感謝支持三江工作的民選官員們、愛心人士以及社區民眾。公所一直以善為本，通過各種文化和社交活動，如舞蹈、唱歌、旅遊和節日聯歡，豐富社區成員的生活，滿足不同年齡層和需求背景的人們的需求，並促進了民間的交流和凝聚。

包榮剛在現場還為15位青少年派發獎學金，以表彰他們在學術、社區服務等方面的優秀表現，活動也旨在激勵年輕一代繼續積極向上學習，鼓勵更多社區成員積極參與慈善公益活動。

此外，包榮剛還表示，公所將繼續引導年輕人前進，將通過無紙化和電子化工作，實現一系列的社區服務活動，用慷慨的精神凝聚愛的力量，共同度過挑戰。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)也親臨到場，他對三江慈善公所從事的社區事務表示認可，並向在場的所有人送上新春祝福。(記者邢易霖 / 攝影)

市長亞當斯也親臨到場，強調公所在社區中的重要地位和對社區凝聚力的貢獻，並向在場的所有人送上新春祝福。中國駐紐約總領館副總領事吳曉明對三江慈善公所一年以來的貢獻表示祝賀，讚揚公所在法律普及、社區幫助和促進美中關係發展方面的努力。

國會眾議員 孟昭文、皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)、國會參議員多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、寇頓(William Colton)，州參議員劉醇逸、市長辦公室社區事務部門副局長顧雅明、市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉、皇后區民事法官李昌永等到場與會。