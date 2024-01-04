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市議員莊文怡 臨時辦公室啟用

記者顏潔恩／紐約報導
莊文怡臨時辦公室目前已啟用。(莊文怡團隊提供)
莊文怡臨時辦公室目前已啟用。(莊文怡團隊提供)

已就任布碌崙(布魯克林)第43選區市議員的莊文怡3日宣布，已選定前市議員李凱健(Ari Kagan)在職期間時使用的辦公室作為臨時辦公室，面向公眾開放，呼籲有需要的民眾請積極前往獲得所需資源和幫助。

該辦公地點設於班森賀Stillwell大道2015號，目前開放的時間是每周一、三、四早上9時至下午5時、每周二中午12時至晚上8時、周五上午10時至中午12時，工作人員會說中文、英文和西語；民眾可搭乘D線列車至25大道地鐵站下車，步行5分鐘內就可抵達目的地，或者搭乘公車B3、B4至Stillwell Ave交86街的公車站，更多詳情也可撥打中文熱線，號碼是(929) 502-0491。

莊文怡表示，如果民眾對社區建設有任何疑問或意見，歡迎隨時來電或拜訪辦公室，隨時會為大家提供幫助，「這個選區辦公室不是我的，而是大家的，其功能和作用就是幫助大家」；她也透露，目前選區內還有很多問題需要趕緊解決，例如常遭人投訴的日落公園8大道和班森賀商業街髒亂問題，目前已和市府相關機構取得聯繫，盡可能將資源帶進社區，立即著手處理。

除此之外，她也計畫和紐約華人聯合會就8大道髒亂現狀，與當地的居民和商家舉行社區會議，聽取他們的心聲和建議；華人聯合會理事長黃啟旺表示，在確定最終日期後將製作傳單，沿8大道兩側廣發通知，呼籲民眾屆時參與會議，幫助議員一起治理和改善社區。

另一方面，身為民主黨人的莊文怡，加入了偏向右派的市議會「常識核心黨團」(Common-Sense Caucus)；對於此決定，她表示明白肯定會有人從中詬病，但她強調從一開始的參政目的就是為選區內的選民服務，「社區的需求才是我的需求」。

她說，警察的存在和教育的保障對於選區內的市民而言至關重要，特別是社區安全方面，而在這一點上與該小組的政治理念尤為契合；她將會努力阻止對治安和警察不利的法案，「但大家也要明白，我發揮了51%的作用，剩下的還要靠大家一起工作。」

8大道 華人 地鐵站

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