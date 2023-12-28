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華康會攜亞美醫師協會 12╱30三地同步送禮物袋

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙華人健康協會將於30日攜手亞美醫師協會，舉辦「三地同步送福活動」。(華康會提供)
布碌崙華人健康協會將於30日攜手亞美醫師協會，舉辦「三地同步送福活動」。(華康會提供)

即將迎接2024年，布碌崙(布魯克林)華人健康協會將於30日(周六)攜手亞美醫師協會，同一時間分別在布碌崙的羊頭灣、班森賀以及史泰登島會所舉辦「三地同步送福活動」，向公眾免費贈送禮物袋、防疫用品和食物，祝願新的一年裡有好運氣。

活動當日將送出禮物袋，裡面裝有保暖帽子、長袖衣、消毒洗手液、消毒紙巾、口罩、喜慶的掛繩、新年掛曆、食物等，希望收到的民眾在新的一年裡平安快樂，也要注意身體健康，必要時再做好防疫準備。

當日相關工作人員也會協助需要的人登記成為選民、申請紅藍卡、白卡、糧食券、可負擔房屋、辦理半價地鐵卡等，更多詳情可致電(718)376-1313(羊頭灣)、(718)373-2835(班森賀)、以及(607) 689-6619(史島)。

華康會會長陳麗娜表示，紐約市天氣寒冷、民眾不便外出，社區內有需要的家庭以及長者在這此期間，需要比以往更多的溫暖和關懷；而該會一如既往，希望通過禮品贈送的形式回饋社區，以如此的善意結束2023年並迎接新的一年，也有很好的寓意。

該活動將於30日在三個不同地點舉辦，分別包括羊頭灣的U大道1602號的喜悅之家老人活動中心門口、班森賀的86街2336號、史泰登島新港巷(New Dorp Lane)322號的華康會會所，時間是中午12時開始同步進行。

布碌崙 史泰登島 防疫

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