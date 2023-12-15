16萬無證客面臨遞解 移民聯盟催生新法保護

紐約移民權益倡導團體在曼哈頓集會，呼籲盡快通過州立法提案，讓所有面臨遞解風險的庇護申請者都能有律師代理。(記者許君達／攝影)

由民選官員和移民權益倡導團體聯合組成的「移民家庭 獲得代表權與公平運動」(CARE)14日在曼哈頓富利廣場(Foley Square)成立。該運動的主要目標是推動紐約州對無證客庇護 申請者的法律保障，並推動州議會的「獲得代表提案」(Access to Representation Act)盡快通過。

「獲得代表提案」由州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)和州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)分別在參、眾兩會提出，旨在確保所有無力支付律師費用而面臨遞解出境的庇護申請者都能獲得相關法律援助。

紐約移民聯盟(NYIC)指出，紐約州的移民法庭現有近16萬人由於支付不起律師費用而無人代理，比去年增加了一倍多。聯盟執行主任阿瓦爾德(Murad Awawdeh)表示，如果沒有律師幫助，初來乍到、語言不通的庇護申請者只能獨立對抗訓練有素的政府律師。

根據統計數據，被拘押的無證客在有律師幫助的情況下，能夠通過移民法庭審理成功留在美國的機會，比沒有律師者高出十倍以上；而對未被拘押者來說，有律師幫助申請庇護的成功率能達到60%，而沒有律師的人只有17%。

霍伊曼表示，在紐約，「無論你是否有公民身分這道護身符，都有權平等享受法律服務。」身為拉丁美洲難民後裔的克魯茲說，人們為了自由來到紐約，說明紐約是一個承載希望的地方，然而當前的移民制度和高昂的法律成本讓普通人拿到一個「合法」移民身分難上加難。她表示，即使並非每個人都能成功，但所有人都應該有權在律師的陪同下走上法庭，這是憲法保護的權利。

目前，面臨遞解風險的庇護客多數來自拉丁美洲。華人 移民律師陳闖創表示，由於華人走線客與拉美庇護客的情況不太一樣，因此短期內有遞解危險的也許不會太多。不過隨著走線客數量劇增，未來愈來愈多的華人也有可能面臨這類困境，因此「任何有利於保障移民權益的立法提案都有益處，應該支持」。