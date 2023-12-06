我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

紐約客談／109轄區增加分局 可能嗎？

紐約客談

負責公共安全的紐約市副市長在近日給皇后區第七社區委員會回信，稱將衡量在現有的市警109分局管轄範圍內增加一個分局是否可行；委員會眾成員歡欣鼓舞，只因該請求已有長達十年之久，如今終於提上議事日程；市議員帕拉迪諾更說，這是朝正確方向邁出的第一步。

然而另一方面，不少人質疑，方案提出十年之久，一直無人問津，市府現在說要考慮，是否有點太突然？能夠讓人理解的一種說法是，威利點建案的1400套平價屋，將會為東北皇后區增加不少人口，於是需要更多警力支持；考慮到市警109分局轄區範圍是全市最大分局之一，外加需要負擔超負荷的人口，約有24萬；而皇后區有近一半警分局管轄範圍內的人口，甚至不到這個數字的一半。這樣看來，額外增加分局似乎合情合理。

這或許也是一種默許的附加條件：要開發可以，但是請一併解決我們的安全問題；事實上，109分局警員曾多次提及，單單應付法拉盛緬街，已經讓他們手忙腳亂。

不過副市長的信中也委婉提及了困難，那就是目前沒錢，以最新的市警116分局為例，開銷超過1億元；但市長亞當斯於月前發布的2024財政年度預算更新裡卻縮減多個類別開支，其中就包括削減警察人數。

話說回來，即使能夠順利開設分局，耗時多久可能也無法預見；還是拿116分局舉例，市府2016年決定增設，2018年獲得批准，2019年撥款，2021年暫停，因為市警總局被削減10億元經費，到如今，幾乎十年才達成目標；再一想到這是七十年代提出的請求，也難怪過去30年僅僅增加兩個警分局。

另外，此舉是否出於政治考量也值得玩味，最新民調顯示有超過54%的紐約市民不認可市長亞當斯的工作，提出增加分局是否為攏絡人心，也有待觀察。

皇后區 亞當斯 紐約市

上一則

無證客單周增3600人 亞當斯奔華府爭經費

下一則

全美山東同鄉總會組織擴大

延伸閱讀

紐約皇后區威利點開發案 土地審查通過

紐約皇后區威利點開發案 土地審查通過
紐約州撥1億元 2035前校車改電動

紐約州撥1億元 2035前校車改電動
無證客危機怎解決？ 20多城市齊聚紐約發聲

無證客危機怎解決？ 20多城市齊聚紐約發聲
法拉盛銀行深耕社區 布碌崙班森賀分行新張

法拉盛銀行深耕社區 布碌崙班森賀分行新張

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
全美最貴百大地址，紐約市占八席。除曼哈頓外，皇后區和布碌崙也有社區上榜。(記者許君達／攝影)

全美房價最貴百大郵區 紐約華埠上榜 長島2地躋身前十

2023-11-28 15:52
紐約州數萬駕車人或因缺乏視力檢測，面臨駕照暫停。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

2023-11-30 06:33
紐約皇后區3日早上發生一起家庭悲劇，導致四人死亡，其中包括兩名兒童；兇嫌在刺傷兩名到場的警察後，被警方擊斃。(Citizen截圖)

紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃

2023-12-04 06:24

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭