紐約客談／109轄區增加分局 可能嗎？

負責公共安全的紐約市 副市長在近日給皇后區 第七社區委員會回信，稱將衡量在現有的市警109分局管轄範圍內增加一個分局是否可行；委員會眾成員歡欣鼓舞，只因該請求已有長達十年之久，如今終於提上議事日程；市議員帕拉迪諾更說，這是朝正確方向邁出的第一步。

然而另一方面，不少人質疑，方案提出十年之久，一直無人問津，市府現在說要考慮，是否有點太突然？能夠讓人理解的一種說法是，威利點建案的1400套平價屋，將會為東北皇后區增加不少人口，於是需要更多警力支持；考慮到市警109分局轄區範圍是全市最大分局之一，外加需要負擔超負荷的人口，約有24萬；而皇后區有近一半警分局管轄範圍內的人口，甚至不到這個數字的一半。這樣看來，額外增加分局似乎合情合理。

這或許也是一種默許的附加條件：要開發可以，但是請一併解決我們的安全問題；事實上，109分局警員曾多次提及，單單應付法拉盛緬街，已經讓他們手忙腳亂。

不過副市長的信中也委婉提及了困難，那就是目前沒錢，以最新的市警116分局為例，開銷超過1億元；但市長亞當斯 於月前發布的2024財政年度預算更新裡卻縮減多個類別開支，其中就包括削減警察人數。

話說回來，即使能夠順利開設分局，耗時多久可能也無法預見；還是拿116分局舉例，市府2016年決定增設，2018年獲得批准，2019年撥款，2021年暫停，因為市警總局被削減10億元經費，到如今，幾乎十年才達成目標；再一想到這是七十年代提出的請求，也難怪過去30年僅僅增加兩個警分局。

另外，此舉是否出於政治考量也值得玩味，最新民調顯示有超過54%的紐約市民不認可市長亞當斯的工作，提出增加分局是否為攏絡人心，也有待觀察。