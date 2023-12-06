全美山東同鄉總會組織擴大

全美山東同鄉會聯合總會攜社區民代僑領共同慶祝「全美山東商會聯合總會」和「全美山東同鄉會聯合總會青年委員會」成立。(記者邢易霖／攝影)

全美山東同鄉會聯合總會日前在紐約法拉盛君豪大酒樓舉辦「全美山東商會聯合總會」和「全美山東同鄉會聯合總會青年委員會」成立大會。聯合總會希望屬下兩會的成立，促進全美魯商的交流和發展，鼓勵在美齊魯青年人關注華社建設和繁榮。

全美山東同鄉會聯合總會會長王立智表示，他自年初就職以來，帶領聯合總會致力於促進山東省與美國的文化經濟交流。對內不斷完善總會組織架構，發展壯大總會規模，增強與旅居美國的各地山東同胞的聯繫，努力維護和爭取旅美華人的權益。商會聯合總會和青年委員會的成立，標誌著全美山東同鄉會聯合總會組織架構的進一步完善。

他表示，該會成立商會的初衷，在於為旅美華商建立一個強大的聯盟，促進商業界的合作，共同應對面臨的挑戰，共享商業發展的機遇。「全美山東同鄉會聯合總會青年委員會」的成立，旨在凝聚旅美華裔 青年的智慧和熱情，激發年輕人的創造力和領導力，為他們提供學習和成長的機會，引導年輕人積極參政議政，為紐約甚至全美地區培養未來的華裔領袖。

國會眾議員 孟昭文、中國駐紐約總領館僑務主任潘焱、市議員黃敏儀、州眾議員金兌錫亞裔 代表羅曼及黃敏儀辦公室幕僚長柯立人等民代和僑領到場祝賀。