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全美山東同鄉總會組織擴大

記者邢易霖／紐約報導
全美山東同鄉會聯合總會攜社區民代僑領共同慶祝「全美山東商會聯合總會」和「全美山東同鄉會聯合總會青年委員會」成立。(記者邢易霖／攝影)
全美山東同鄉會聯合總會攜社區民代僑領共同慶祝「全美山東商會聯合總會」和「全美山東同鄉會聯合總會青年委員會」成立。(記者邢易霖／攝影)

全美山東同鄉會聯合總會日前在紐約法拉盛君豪大酒樓舉辦「全美山東商會聯合總會」和「全美山東同鄉會聯合總會青年委員會」成立大會。聯合總會希望屬下兩會的成立，促進全美魯商的交流和發展，鼓勵在美齊魯青年人關注華社建設和繁榮。

全美山東同鄉會聯合總會會長王立智表示，他自年初就職以來，帶領聯合總會致力於促進山東省與美國的文化經濟交流。對內不斷完善總會組織架構，發展壯大總會規模，增強與旅居美國的各地山東同胞的聯繫，努力維護和爭取旅美華人的權益。商會聯合總會和青年委員會的成立，標誌著全美山東同鄉會聯合總會組織架構的進一步完善。

他表示，該會成立商會的初衷，在於為旅美華商建立一個強大的聯盟，促進商業界的合作，共同應對面臨的挑戰，共享商業發展的機遇。「全美山東同鄉會聯合總會青年委員會」的成立，旨在凝聚旅美華裔青年的智慧和熱情，激發年輕人的創造力和領導力，為他們提供學習和成長的機會，引導年輕人積極參政議政，為紐約甚至全美地區培養未來的華裔領袖。

國會眾議員孟昭文、中國駐紐約總領館僑務主任潘焱、市議員黃敏儀、州眾議員金兌錫亞裔代表羅曼及黃敏儀辦公室幕僚長柯立人等民代和僑領到場祝賀。

眾議員 華裔 亞裔

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