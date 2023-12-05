無證客危機怎解決？ 20多城市齊聚紐約發聲

紐約市長亞當斯在「城市行動聯盟」全國大會開幕時致詞。(紐約市府提供)

第八屆「城市行動聯盟」(Cities for Action, 簡稱C4A)全國大會4日在紐約開幕。來自全美20多個城市的代表將在會上討論當前由大量無證客 入境所帶來的人道危機以及應對之道，多個大城市的高級官員也將在兩天的會議上深入交流危機管控方面的經驗，並共同發聲、要求聯邦提供更多支持。紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)在開幕致詞上表示，沒有任何城市應該獨立承擔全國性的困境。

開幕會議由市長移民事務辦公室主任卡斯楚(Manuel Castro)主持，他表示，來自全美眾多大都市的移民事務官員齊聚紐約，將能發揮強大的力量以面對當前的全國性危機。在這場無證客危機中，已經接納了超過10萬人的紐約市首當其衝。

亞當斯在致詞中表示，「我們不能沉默」。

他提到，紐約市今年已經為安置無證客投入了50億元，新移民湧入的趨勢若保持不變，未來幾年內將需要至少300億元才能繼續。亞當斯此前不止一次警告，如果得不到更多的資金支持，紐約市將不得不削減其他方面的必要公共服務開支。他在開幕式上為自己辯護道，財政平衡是法律的要求，他作為市長也不能隨便大手大腳。

亞當斯重複了此前多次表達的意見，即無證客危機是聯邦責任，而且聯邦也有能力解決這個問題。他說，美國很大，如果所有地方都能承擔起一份責任，事情不會發展到今天這樣不可收拾。

他指出，現階段最急迫的需求是讓這些尋求庇護的人能有一個高效的合法身分獲取通道。「他們需要工作養家糊口，而我們則有很多職缺。」亞當斯表示，紐約市的公共部門現有超過5萬個職位空缺，主要包括救生員、護士以及建築工人等。如果擁有這些技能的無證客能夠盡快獲得工作許可，對他們與紐約市來說，都是利好。

亞當斯也委婉地批評了一些反移民的聲音。「在這個偉大的國家，除了原住民以外，我們所有人今天能坐在這裡，都只是因為我們的祖先幸運地在片土地上得到了一個安身立命的機會」。