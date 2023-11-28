預算削減 紐約公共圖書館周日多不開放

從本周起，全市多個規模較大的公共圖書館周日將暫停營業，皇后區法拉盛圖書館上周日已暫停營業。(本報檔案照)

由於市府月初宣布對所有部門削減5%的預算 ，從本周起，全市多個規模較大的公共圖書館 周日將暫停營業；此前，皇后區 法拉盛圖書館上周日已暫停營業，未來將僅有秋園丘(Kew Gardens Hills)圖書館保留周日服務。

共有八所主要公立圖書館將於12月3號起停止周日服務，包括布朗士中央分館(Bronx Library Center)、大廣場圖書館(Grand Concourse Library)、帕克切斯特圖書館(Parkchester Library)、傑斐遜市場圖書館(Jefferson Market Library)、 尼亞可斯基金會圖書館(Starvros Niarchos Foundation Library)、蘇世民大樓(Stephen A. Schwarzman Building)、華盛頓高地圖書館(Washtington Heights Library)和托特山-韋斯特利圖書館(Todt Hill-Westerleigh Library)。

同時起，紐約公共圖書館也不將在周日舉辦故事時間(Storytime)。受到預算削減影響，圖書館還將減少材料、活動編排和建築維護等方面的支出。

市長亞當斯(Eric Adams)此前表示，圖書館和其他城市服務有必要削減年中預算，以彌補70億元的預算缺口，引發了不小的爭論。

紐約公共圖書館、布碌崙(布魯克林)公共圖書館和皇后區公共圖書館在一份聯合聲明中表示：「沒有充足的資金支持，我們無法維持現有的服務水平。任何一次圖書館預算的削減都將對我們的服務造成更沈重的影響。」

紐約公共圖書館和皇后區公共圖書館已在上周日提供最後一次的周日服務。布碌崙公共圖書館將從12月17日起停止周日服務，屆時，紐約市僅有皇后區的秋園丘圖書館會保留周日服務。

儘管如此，秋園丘圖書館也並不提供七天無休服務。該圖書館會在周六因猶太安息日(Shabbat)閉館，因秋園丘社區內大部分居民都是猶太裔，該圖書館選擇在周日營業以服務這部分居民。

此前，皇后區大部分的圖書館都是每周營業六天。中央分館(Central Library)和法拉盛分館是皇后區唯二兩家七天無休的圖書館。從上周開始，法拉盛圖書館已開始在周日閉館。