法拉盛節日樹 11/22點燈

法拉盛發展中心宣布將於本月22日(周三)晚上6時30分，在法拉盛圖書館前舉辦2023年度節日樹點燈儀式。(記者邢易霖／攝影)

法拉盛 發展中心將於本月22日(周三)晚上6時30分，在法拉盛圖書館 前舉辦2023年度節日樹點燈儀式，並為社區居民帶來精彩紛呈的歌唱、魔術和音樂等多樣表演。

法拉盛發展中心的負責人傅鶴鳴表示，他自2001年至2023年期間，每年都在感恩節前後點亮一棵節日樹。這棵樹不僅見證節日的來臨，還有助於彰顯法拉盛當地社區的文化氛圍。今年與往年不同的是，這棵樹還將慶祝法拉盛的生日，配戴上特殊標誌，以此紀念法拉盛建鎮378年的歷史，這具有象徵性的意義，讓民眾銘記法拉盛歷史的重要性。

傅鶴鳴強調，今年的節日樹高達30呎，樹點燃儀式上將有吳蘇雄表演魔術，劉芳的兒童合唱團和薛文豪攜學生將帶來精彩表演。這一系列的活動旨在將溫暖的燈光從感恩節一直照亮到農曆新年，為社區居民送上希望和溫暖，同時營造濃厚的節日氛圍，吸引廣大遊客。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，在圖書館點燈是一件有意義的事情，法拉盛圖書館地處法拉盛的市中心，在圖書館點聖誕節 燈，一方面燈光會照亮社區，為社區的居民和圖書館的讀者帶來溫馨的感覺，另一方面給社區帶來節日的氣氛。

本次點燈活動由法拉盛發展中心主辦，將於22日(周三)晚6時30分位於緬街41-17號法拉盛圖書館前舉辦，並得到亞北、天久華、台北酒莊、紐約第一銀行、美加補習班、余純真會計師、華祺投資和Coco茶飲等機構的贊助支持。