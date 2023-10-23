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周末沒人管 法拉盛擺攤回籠 店主壓力大

記者高雲兒／紐約報導
22日的法拉盛街頭雖然寒風陣陣，但是緬街上的小販市場卻是熱鬧異常。(記者高雲兒／攝影)
22日的法拉盛街頭雖然寒風陣陣，但是緬街上的小販市場卻是熱鬧異常。(記者高雲兒／攝影)

紐約市執法機構3月起嚴打包括皇后區法拉盛等街頭無證攤販，初期成效顯著，到今年夏日情況反復，到近日又再次大規模爆發，法拉盛的無證攤販規模似乎不減反增，許多小販表示因為最近無人執法，所以才大膽一些；這些遍地開花的小販讓一些店主備感壓力，甚至不得不壓價競爭。

22日的法拉盛街頭雖然寒風陣陣，但是緬街上的小販市場卻是熱鬧異常；除了過往攤位密集的長島鐵路法拉盛火車站下，從38大道到40路，幾乎每隔幾步路就有一個攤主，物品從棉被、衣服、首飾、玩具、鞋包、食品再到其他各類生活用品，可謂應有盡有。

許多小販直接把物品放在簡陋紙箱上，甚至直接放在地上，但此舉不符合擺攤要求；而一些小販即使有執照，攤位面積也超過市府規定的攤位大小；因為攤位密集，又時有路人在攤位前選購，導致人流量大時，人們不得不排隊等待並側身通過，尤其在公交車和路口中心；一些市民抱怨這樣的情況已經影響了正常通行，「之前好過一陣，現在好了，更擠了，哪裡都不好走」。

許多小販直接把物品放在簡陋紙箱上，甚至直接放在地上，不符合擺攤要求。(記者高雲兒...
許多小販直接把物品放在簡陋紙箱上，甚至直接放在地上，不符合擺攤要求。(記者高雲兒／攝影)
因為攤位密集，又時有路人在攤位前選購，導致人流量大時，人們不得不排隊等待並側身通...
因為攤位密集，又時有路人在攤位前選購，導致人流量大時，人們不得不排隊等待並側身通過，尤其在公交車和路口中心。(記者高雲兒／攝影)

一位賣棉襖棉褲的小販介紹，自己之前因為當局嚴打小販，曾經歇息一陣，但現在「這麼多擺攤的根本就管不過來，所以大家都出來了」；另一位賣衣物配飾，雖然自己有執照，但之前也常常都在緬街的拐角處，不過因為位置被其他小販占領，所以直接擺到緬街，「周六、周日沒人抓，所以不怕」。而上次執法十餘日前剛發生，兩位販售衣服的街販被執法，其餘無證街販據信已經「聞風」撤離，之後小販仍然屢禁不止。

小販標出的價格十分低廉，30元的羽絨服、2元一雙的襪子、15元的棉褲以及35元的大毛毯等等，他們透露貨物大都來自中國大陸，但因工廠倒閉等原因便宜甩賣；一些店主因為小販低廉的價格感到了壓力，一位和小販面對面競爭的旺季購物中心店主表示，本來30元的棉襖，只能降價買到20元。

近日，紐約皇后區法拉盛的無證攤販似乎不見減少，反倒更見「繁華」，許多小販表示因為...
近日，紐約皇后區法拉盛的無證攤販似乎不見減少，反倒更見「繁華」，許多小販表示因為最近無人執法，所以才大膽一些；這些遍地開花的小販讓一些店主備感壓力，甚至不得不壓價。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 長島鐵路 紐約市

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