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摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

9月房產成交量 森林小丘、長島市最高

記者高雲兒╱紐約報導
在過去的9月份裡， 皇后區的長島市、森林小丘以及法拉盛成為紐約市房產成交量最多的區域之一，均列在全市前五之列，其中一手新房是主因。圖為長島市。(記者高雲兒╱攝影)
在過去的9月份裡， 皇后區的長島市、森林小丘以及法拉盛成為紐約市房產成交量最多的區域之一，均列在全市前五之列，其中一手新房是主因。圖為長島市。(記者高雲兒╱攝影)

數據顯示，皇后區長島市(Long Island City)、森林小丘(Forest Hills)以及法拉盛成9月成為紐約市房產成交量最多的區域，均列在全市前五之列，其中新房交易增加是主因；與此同時，皇后區也是法拍屋(Foreclosure)案件最高的區域之一。

根據房屋租賃網站StreetEasy，在9月的房產成交量中，長島市和森林小丘並列第三，成交數量為38套；森林小丘的成交房產要價中位數為43萬9500元，長島市則為116萬4636元，且在長島市的38套住宅中，有30套是一手新房交易(sponsor unit)，要價中位數為116萬元，相比2022年9月上漲了46%。

法拉盛則以31套成交量，排名第五，要價中位數為70萬元。報告認為，新樓盤主導了皇后區的房產銷售市場，和長島市一樣過，就在法拉盛9月份簽訂合同的房屋中，約有42%是一手新房交易，而一年前只有7%。且今年9月，法拉盛的共管公寓(condo)上市數量同比增長73.5%，達到262套，為買家提供更多的選擇。

在皇后區和布魯克林做房屋經紀10餘年的李Rose說，長島市更受年輕人和新婚夫妻歡迎，「因為靠近曼哈頓，上下班方便，環境也好，不擁擠」；至於森林小丘，李Rose說房價更優惠，而且鬧中取靜，交通方便，更受有五、六口人的大家庭的歡迎。

整體而言，皇后區9月有337套房屋簽訂合同，較上年同期增長1.2%，盡管抵押貸款利率不斷上升，但銷售數量仍保持穩定。StreetEasy認為，這可能是由於皇后區房價更實惠的價格上市，因為利率上升限制了買家在其他行政區的選擇；雖然9月份的皇后區要價中位數上漲了3.3%，至63萬9500元，但仍遠低於布碌崙(布魯克林)的110萬元以及和曼哈頓的160萬元。

與此同時，皇后區然是紐約市最活躍的止贖市場之一。根據房地產業研究公司PropertyShark最新發布的報告，第三季度有167宗法拍屋首次申請，同比增長11%，僅僅低於布碌崙的168起；其中約有36其法拍屋案件在艾姆赫斯特(Elmhurst)，其他收到大量申請的地區包括春田花園(Springfield Gardens)和牙買加(Jamaica)，分別有12件和11件。

長島市 皇后區 法拉盛

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