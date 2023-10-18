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阿茲海默症步行籌款 10/22中央公園登場

記者劉梓祁／紐約報導
阿茲海默症步行籌款活動22日中央公園舉行。(記者劉梓祁／攝影)
阿茲海默症步行籌款活動22日中央公園舉行。(記者劉梓祁／攝影)

為提升社會對失智症的關注和大眾對其認知，阿茲海默症關愛服務(CaringKind)17日宣布將在曼哈頓布碌崙(布魯克林)兩地舉行年度「阿茲海默症步行籌款」活動，其中曼哈頓場次將於22日(周日)在中央公園舉行。

主辦方表示，作為第35屆步行籌款活動，籌集的所有款額將為阿茲海默症和失智症群體繼續提供免費服務。阿茲海默症關愛服務總裁兼首席執行官托納多雷(Eleonora Tornatore)表示，阿茲海默症和失智症的人通常是最脆弱的人群，而機構致力於確保患者以及其護理人員不僅擁有基本生存條件，而且還要建立和發展更多適合於本群體的資源。

托納多雷說，為此需要籌集足夠資金來實現這一目標，且今年步行加入許多往年未有項目，例如阿茲海默症研究機構現場提供招募和介紹服務，和防走失愛心項鍊現場贈送，以及健康產品公司免費推薦新產品等。

關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜亦說，阿茲海默症是一種由大腦退化引起的疾病，且一人患病累及全家，目前愈來愈多的華裔家庭也承受著相關困擾和挑戰。她說，由於種種原因，華社對該疾病的認識程度相對較低，因此期待今年有更多華人參與該活動，表達對此群體的關注，並通過捐款來支持和援助受失智症影響的個人和家庭。

據了解，今年步行籌款活動中包含中華元素如舞獅和民族舞蹈表演等，報名鏈接為https://reurl.cc/6QKdbd。

阿茲海默症 曼哈頓 布碌崙

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