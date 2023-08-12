寇頓「我們的社區」掃街項目重啟 培養環境整潔意識

由州眾議員寇頓推動的「我們的社區」掃街活動，12日在50多名義工的參與下重啟。(記者顏潔恩/攝影)

由布碌崙 (布魯克林)班森賀州眾議員 寇頓(William Colton)自十多年前便推動的「我們的社區」(Our Neighboorhood)掃街活動，12日在將近50多名義工的幫助下重啟，針對海灣公園大道(Bay Parkway)、86街的華人商業圈一帶進行打掃，希望通過活動培養社區對環境整潔和美化的意識。

清掃活動開始前，寇頓向一眾義工們精神喊話，「打掃後的社區真的看起來有很大差別」，過去的經驗也證明，社區經打掃後安全隱患降低、民眾幸福感大幅提升。

有份參與的民主黨 地區領袖唐鳳巧(Nancy Tong)則說道，這是教育年輕一代保護生態環境的好機會，他們往後便會身體力行，成為更多人的好榜樣；不僅如此，社區民眾在看到義工的努力後，也會默默拿出自己的清掃工具，加入清掃團隊幫忙，「看到很多鄰居也因此受到感染，是值得開心的一件事。」