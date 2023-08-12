我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞眼／美不破格接待賴清德 中讓子彈飛一會兒

美派內政部長赴巴拉圭 賴清德無緣再會賀錦麗

寇頓「我們的社區」掃街項目重啟 培養環境整潔意識

記者顏潔恩／紐約即時報導
由州眾議員寇頓推動的「我們的社區」掃街活動，12日在50多名義工的參與下重啟。(記者顏潔恩/攝影)
由州眾議員寇頓推動的「我們的社區」掃街活動，12日在50多名義工的參與下重啟。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀州眾議員寇頓(William Colton)自十多年前便推動的「我們的社區」(Our Neighboorhood)掃街活動，12日在將近50多名義工的幫助下重啟，針對海灣公園大道(Bay Parkway)、86街的華人商業圈一帶進行打掃，希望通過活動培養社區對環境整潔和美化的意識。

清掃活動開始前，寇頓向一眾義工們精神喊話，「打掃後的社區真的看起來有很大差別」，過去的經驗也證明，社區經打掃後安全隱患降低、民眾幸福感大幅提升。

有份參與的民主黨地區領袖唐鳳巧(Nancy Tong)則說道，這是教育年輕一代保護生態環境的好機會，他們往後便會身體力行，成為更多人的好榜樣；不僅如此，社區民眾在看到義工的努力後，也會默默拿出自己的清掃工具，加入清掃團隊幫忙，「看到很多鄰居也因此受到感染，是值得開心的一件事。」

寇頓幕僚長莊文怡表示，每年夏秋兩季都會推動清掃活動，首次舉辦至今已超過10年，當日以華裔為主的青年義工有超過40人參與，並在10多名成人的監管下分組執行任務；而下一次的清掃活動將在8月26日(周六)舉行，時間是上午11時至下午2時，民眾可在布碌崙Bay25街29號集合。

青年義工在大人的監管下清掃街道。(記者顏潔恩/攝影)
青年義工在大人的監管下清掃街道。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 眾議員 民主黨

上一則

紐約華人企業家林建新追悼會 逾百人弔唁

延伸閱讀

金山華埠平園公共住房 5警員回歸

金山華埠平園公共住房 5警員回歸
李凱健選區撥款 改善布碌崙南區治安

李凱健選區撥款 改善布碌崙南區治安
洛杉磯急難救助協會 拜會天普警局

洛杉磯急難救助協會 拜會天普警局
思覺失調非絕症 了解治療、復健 高材生成功「康復」翻轉人生

思覺失調非絕症 了解治療、復健 高材生成功「康復」翻轉人生

熱門新聞

根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手環。(市警提供)

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

2023-08-10 16:20
有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

2023-08-07 18:58
邱女士討租不成，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，「惡霸欺善，天理何在？」(記者高雲兒／攝影)

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

2023-08-06 07:32
林建新近日離世，根據美國華人華僑聯合總會及其家屬，其死因為飲酒過度造成的意外。(美華總會提供)

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

2023-08-05 10:37
衛生間和廚房的被破壞程度更大，從水管水槽到地板，黃小姐粗粗估計，要花3萬5千元才能恢復原樣。(黃小姐提供)

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

2023-08-08 07:27
華裔一家四口日前在地鐵遭非洲裔少女攻擊。(林Joanna提供)

華裔紐約遊 遭非裔少女暴力攻擊

2023-08-06 12:29

超人氣

更多 >
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子
庫許納收阿拉伯20億 柯默：逾越倫理、但拜登父子更嚴重

庫許納收阿拉伯20億 柯默：逾越倫理、但拜登父子更嚴重
世說新聞╱被父母趕出家門 躁鬱華男從流浪漢逆襲成？

世說新聞╱被父母趕出家門 躁鬱華男從流浪漢逆襲成？
美中同意增加航班 9月每周各18班、10月底每周各24班

美中同意增加航班 9月每周各18班、10月底每周各24班
接生扯斷嬰兒頭 喬治亞醫院還想裝沒事：建議直接火化

接生扯斷嬰兒頭 喬治亞醫院還想裝沒事：建議直接火化