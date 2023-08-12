寇頓「我們的社區」掃街項目重啟 培養環境整潔意識
由布碌崙(布魯克林)班森賀州眾議員寇頓(William Colton)自十多年前便推動的「我們的社區」(Our Neighboorhood)掃街活動，12日在將近50多名義工的幫助下重啟，針對海灣公園大道(Bay Parkway)、86街的華人商業圈一帶進行打掃，希望通過活動培養社區對環境整潔和美化的意識。
清掃活動開始前，寇頓向一眾義工們精神喊話，「打掃後的社區真的看起來有很大差別」，過去的經驗也證明，社區經打掃後安全隱患降低、民眾幸福感大幅提升。
有份參與的民主黨地區領袖唐鳳巧(Nancy Tong)則說道，這是教育年輕一代保護生態環境的好機會，他們往後便會身體力行，成為更多人的好榜樣；不僅如此，社區民眾在看到義工的努力後，也會默默拿出自己的清掃工具，加入清掃團隊幫忙，「看到很多鄰居也因此受到感染，是值得開心的一件事。」
寇頓幕僚長莊文怡表示，每年夏秋兩季都會推動清掃活動，首次舉辦至今已超過10年，當日以華裔為主的青年義工有超過40人參與，並在10多名成人的監管下分組執行任務；而下一次的清掃活動將在8月26日(周六)舉行，時間是上午11時至下午2時，民眾可在布碌崙Bay25街29號集合。
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