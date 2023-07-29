美國華人博物館 音樂分享會致敬李玟
為紀念今年7月初過世的華裔歌手李玟，曼哈頓華埠美國華人博物館(MOCA)日前舉辦公共活動，透過播放李玟的經典作品向她致敬，吸引近百人到場參加；兩個小時的活動間，不少李玟的歌迷隨著她的歌聲合唱、起舞，場面動人。
MOCA表演、敘事及社群關係主任李岳燁介紹，活動安排寬鬆，讓人們不必拘束在座位上，而是可以像酒會一樣，一邊自由活動，一邊聆聽歌曲。為增加互動，場邊還設有展板和貼紙，展板上列有李玟演藝生涯中的所有專輯，邀觀眾為最喜歡的專輯投票；另一塊展板則提供便利貼，鼓勵觀眾寫下自己想對李玟說的話。李岳燁透露，未來如有機會，會考慮將此展板寄送給李玟的家人，以表達紐約華人對她的情感。
MOCA策略發展及計畫主任兼幕僚長吳一凡說，該場活動是臨時決定的，但能夠吸引這麼多觀眾與會感到很驚喜。同樣身為李玟歌迷的他，在聽到她去世消息後，希望能為她「做些什麼」，在整理館藏時，發現此前策畫過的亞裔演藝界名人展中，有關於李玟的資料，因此起意舉辦這場紀念致敬活動。
家住皇后區的Frank為自己最喜歡的「Coco」和「Just No Other Way」兩張專輯投了票。他表示，自己算不上「死忠粉」，但對李玟的音樂還是很喜歡，因此在臉書上看到活動消息後，便特別到曼哈頓參加。
李玟成長於舊金山，是在華語流行歌壇中，最早將美式舞曲與中文內容結合起來的歌手之一。李岳燁介紹，李玟在上世紀末就曾闖蕩美國市場，可惜當時大環境並不友好，華人的聲音在美國主流語境中幾乎發不出來，因此李玟當時闖蕩的努力也未獲成功。
後來，在籃球員姚明登陸NBA時，李玟作為他的兒時偶像，也成了史上首位在這個舞台上演唱美國國歌的華裔歌手。李岳燁表示，希望藉此活動，向華人聽眾更好地介紹李玟的生平，以及她在華人心中的特殊地位。
上一則
松柏之家防身課 逾百人出席
下一則
FB留言