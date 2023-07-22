康尼島賭場公眾意見 交開發商參考當「好鄰居」

雷諾索日前在康尼島賭場公眾論壇上，解釋他提出的三個問題。(布碌崙區長辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)日前公布由該辦公室收到，關於康尼島 賭場提案的公眾意見；雷諾索曾在3月舉行過兩場有關康尼島賭場提案的公眾論壇，希望透過蒐集公眾意見，讓賭場開發商參考，期待賭場能成為一個「好鄰居」。

根據報告，共有350人參加了在康尼島YMCA舉行的兩次公共論壇，大部分參與者來自康尼島和周邊社區，許多人除了發言外，還留下了書面意見。

雷諾索在論壇上提出了三個問題：包括問題一，「你對在康尼島新建賭場有何看法？」反對者認為會帶來更多的交通壅堵、停車困難、賭博和毒品，進一步損害附近居民的利益；支持者認為會為當地居民帶來更多工作機會，促進該地區的整體經濟發展。

問題二，「如果在康尼島開設賭場，您認為社區需要有哪些便利設施或當地福利？」大多數人回答，需要增加就業機會、解決可能增加的交通問題、增加警力和清潔服務，以及投資於老年人和青少年社區機構。

問題三，「如果在康尼島開設賭場，您對社區有何期望或擔憂？」與會者對增加房地產稅、犯罪率上升以及當地小商店受到威脅等問題題表示擔憂。

雷諾索說，如果建議中的康尼島賭場想成為當地社區的「好鄰居」，就應該傾聽這些意見，將其吸收到建議中。

由雷神證券(Thor Equities)、Saratoga Casino Holdings和Chickasaw Nation組成的康尼島賭場競標團隊於去年年底提交建議，將斥資30億元在康尼島打造賭場，目前正在等待州賭場選址委員會(State Gaming Facility Location Board)回應。

在接下來的申請過程中，該團隊可以提交新一輪問題。在這些問題得到答覆後，他們將負責組建一個社區諮詢委員會，該委員會隨後將對提案進行投票表決。社區諮詢委員會將由六名成員組成，包括由州長、市長以及相關的州參議員、眾議員 、區長和市議員分別任命一名。