我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

康尼島賭場公眾意見 交開發商參考當「好鄰居」

記者胡聲橋／紐約報導
雷諾索日前在康尼島賭場公眾論壇上，解釋他提出的三個問題。(布碌崙區長辦公室提供)
雷諾索日前在康尼島賭場公眾論壇上，解釋他提出的三個問題。(布碌崙區長辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)日前公布由該辦公室收到，關於康尼島賭場提案的公眾意見；雷諾索曾在3月舉行過兩場有關康尼島賭場提案的公眾論壇，希望透過蒐集公眾意見，讓賭場開發商參考，期待賭場能成為一個「好鄰居」。

根據報告，共有350人參加了在康尼島YMCA舉行的兩次公共論壇，大部分參與者來自康尼島和周邊社區，許多人除了發言外，還留下了書面意見。

雷諾索在論壇上提出了三個問題：包括問題一，「你對在康尼島新建賭場有何看法？」反對者認為會帶來更多的交通壅堵、停車困難、賭博和毒品，進一步損害附近居民的利益；支持者認為會為當地居民帶來更多工作機會，促進該地區的整體經濟發展。

問題二，「如果在康尼島開設賭場，您認為社區需要有哪些便利設施或當地福利？」大多數人回答，需要增加就業機會、解決可能增加的交通問題、增加警力和清潔服務，以及投資於老年人和青少年社區機構。

問題三，「如果在康尼島開設賭場，您對社區有何期望或擔憂？」與會者對增加房地產稅、犯罪率上升以及當地小商店受到威脅等問題題表示擔憂。

雷諾索說，如果建議中的康尼島賭場想成為當地社區的「好鄰居」，就應該傾聽這些意見，將其吸收到建議中。

由雷神證券(Thor Equities)、Saratoga Casino Holdings和Chickasaw Nation組成的康尼島賭場競標團隊於去年年底提交建議，將斥資30億元在康尼島打造賭場，目前正在等待州賭場選址委員會(State Gaming Facility Location Board)回應。

在接下來的申請過程中，該團隊可以提交新一輪問題。在這些問題得到答覆後，他們將負責組建一個社區諮詢委員會，該委員會隨後將對提案進行投票表決。社區諮詢委員會將由六名成員組成，包括由州長、市長以及相關的州參議員、眾議員、區長和市議員分別任命一名。

康尼島 布碌崙 眾議員

上一則

莊文怡訪美國湛江華僑聯合總會 為普選拉票

下一則

藝術家徐一坤創作 反思亞裔女性身分

延伸閱讀

台南「麻省理工」竟是賭場 警帶回33名「師生」究辦

台南「麻省理工」竟是賭場 警帶回33名「師生」究辦
EV電池回收熱 特斯拉共同創辦人的公司估值衝50億美元

EV電池回收熱 特斯拉共同創辦人的公司估值衝50億美元
專家：中國滲透手段高明 法國情報單位恐無力應對

專家：中國滲透手段高明 法國情報單位恐無力應對
布碌崙孕婦健康博覽會 資源豐富

布碌崙孕婦健康博覽會 資源豐富

熱門新聞

一名91歲老翁在19日清晨7時左右，自曼哈頓中城一棟大廈跳下，當場身亡。(取自Google Maps)

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

2023-07-19 10:15
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

2023-07-21 12:28
法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
MTA表示，為打擊逃票，計畫在未來兩年內改裝全市所有地鐵閘口。（記者和釗宇／攝影）

MTA打擊逃票 將改裝紐約市地鐵閘口 可挽回每年逾4500萬損失

2023-07-18 07:31
緬街上的路牌將執法時間寫錯，恐誤導民眾。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛公車道禁私家車 「一周7天禁行，路牌寫5天」

2023-07-16 06:21

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲