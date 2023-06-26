法拉盛幼兒園招生糾紛 劉醇逸批教育局

劉醇逸致信市教育局，要求恢復彩虹兒稚園合同。圖為他此前參與彩虹幼兒園在法拉盛的陳情活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

針對市教育局 與華裔 開設的彩虹幼兒園(Rainbow Child Development Center)糾紛，州參議員劉醇逸近日致信市教育總監班克斯(David Banks)，呼籲當局繼續幼兒園的合同，滿足當地家庭對雙語早教課程的需要。此外他也指出，教育局向本報在內的多家媒體提供了「虛假信息」，雖聲稱已經還清欠款，事實上卻仍欠幼兒園約90萬元。

劉醇逸在信中指出，彩虹幼兒園自2010年與教育局簽訂了學前班(pre-k)與三歲班(3-k)的合同，在皇后區法拉盛、新鮮草原、長島市、以及小頸設有四處分校，滿足當地華裔、新移民及低收入 家庭的早教需要。

然而在今年5月17日，幼兒園突然收到教育局可能終止合同的通知。同日，已經報名學前班的數百個家庭，被當局安排到其他學校。一周後，報名三歲班的家庭也被分配他校。他表示當局以上的作法缺乏正當程序，對這些家庭不公平。

他還說，在2020年，針對這所幼兒園與少數家長所產生的課後班付費糾紛，特別調查專員(SCI)展開調查後，向教育局提議終止合同。然而劉醇逸說，幼兒園並未有機會對特別調查員的報告作出回應，這不公平也不可接受。6月5日，幼兒園終以書面形式詳細回應與駁斥報告。

而在為期逾兩年的調查期間，幼兒園並未收到任何投訴，獲得家長好評，也未收到有關調查的任何消息。教育局在之後並未按時履行合同，而且還欠幼兒園200萬元，並拒絕提供解釋。

無奈之下，幼兒園日前向市主計長報告。翌日，幼兒園收到教育局可能終止合同的通知。而在劉醇逸辦公室向教育局詢問糾紛事宜次日，教育局才向幼兒園支付了61萬3301.38元欠款。

此前，市教育局向本報記者回應，他們並未欠款，幼稚園已收到2022財年的所有付款。在這封信中，劉醇逸也表示，這是教育局在向媒體發表「虛假聲明」，雖然教育局事後陸續償還了部分欠款，但截至22日，不包括5月及6月帳單，他們仍有欠款90萬893.77元。此外，教育局停止幼兒園招生同時，也轉介了數百名孩子，這也是在迫使幼兒園關閉。

劉醇逸呼籲，本月27日即是家長接受學前及三歲班分配的最終日期，班克斯應對此事快速徹查，保留幼兒園合同全部學位。截至25日，市教育局尚未對這起糾紛作出回應。