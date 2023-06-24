「我的台灣故事」 推展寶島觀光

觀光局駐紐約辦事處23日在世貿中心舉辦「我的台灣故事」推廣活動。(記者劉梓祁╱攝影)

台灣交通部觀光 局駐紐約辦事處23日在曼哈頓下城世貿中心(World Trade Center)The Oculus舉辦「我的台灣故事」(MyTaiwanStory)旅遊推廣活動，望吸引美東民眾深入了解台灣觀光資源及特色，促進訪台旅遊。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章致詞表示，台灣是一個充滿魅力的遊玩勝地，不僅有遠近聞名的奶茶、小籠包等美食 ，更有高達258個超過1000呎的山脈，和保護良好的自然風光；更重要的是，台灣有最獨特和多元的人文和風土，因此希望更多人前往，感受寶島的溫暖和友好。

觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思說，此次活動以呈現台灣觀光特色為主題，有藝術裝置和互動體驗活動，以鼓勵民眾了解台灣，進而到訪台灣。

長榮 航空紐約分公司總主任張駿和中華航空紐約分公司總經理武志厚均表示，當前來往美國和台灣的航班需求旺盛，已恢復所有班次和航點，未來也存在因需求增加而增班的可能，以更好配合宣傳和推廣台灣旅遊業，向世界展示其風貌。

據宣傳方代表、在台生活過15年的杜安勇(Alex Trup)介紹，此次活動現場的商場中央擺放有「TAIWAN」六字母形狀的藝術裝飾，上方均印有不同面向的台灣旅遊資源介紹，分別為美食佳餚、道地文化、特色地標、健康與永續發展、精彩刺激的活動、大自然的瑰寶。

此外，現場附有茶藝館情境及油紙傘供參觀者拍照互動，以及360度VR影片觀賞及自行車環島一號線「電流急急樂」等互動遊戲。主辦方表示，參與活動的民眾，可以通過完成現場任務獲得來自台灣的零食、茶包、琉璃串珠、客家花布環保提袋或小提燈等獎品，並有機會參加抽獎以獲得中華航空及長榮航空贊助的紐約和台北經濟艙來回機票各一張。