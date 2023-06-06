紐約客談／賭場案改變戰術 溫水煮青蛙？
本年度立法季即將完結，更改花旗球場周邊空地用途、以利新建賭場一案被持續關注。不過，公園用地的限制可能是大都會球隊老闆柯恩團隊無法跳過的最大障礙之一，於是團隊似乎轉變了戰術，開始解釋這塊地仍然為公共用地，且如果不改變用途，無法進行任何建設，到時候就是「雙輸」。
團隊繼續循循善誘地說，先通過提案，後面的建設還有得談。這說法不禁讓人懷疑是不是「溫水煮青蛙」。要知道，僅僅今年的頭四個月，柯恩團隊已經花費260萬元向政界人士和社區團體推銷賭場項目，這還不算數場「願景」會議和公關宣傳上花費的100多萬元，以及今年大都會團隊的薪資達到歷史新高的3.53億元。如果改建其他項目，怕是不會甘心吧？
有一點是大家都看得到的，從各方反饋來看，沒有人喜歡賭場，至少沒有人喜歡賭場在家門口，不信的話看看史泰登島、納蘇郡以及法拉盛居民的反對，雖然支持賭場者稱，只要沒有賭癮，建在哪裡有何所謂？所謂「近水樓台先得月」和「近朱者赤，近墨者黑」，古人早就告訴過我們周邊環境的影響有多大，對有孩子的家長來說，這個顧慮更加深刻。
話說回來，一塊毗鄰法拉盛和長島且就在地鐵站旁的50畝空地，只能用作棒球場和停車場，確實有些暴殄天物，關鍵是提出該提案的議員是柯恩團隊的忠實擁躉，聲稱要改變公園用地現狀，就應通過柯恩的項目；這樣立場的議員，怎麼讓反對賭場的居民放心支持？用一位華人代表的話說，50畝地也是50畝的「賭博、貧窮和家破人亡」，那還不如保持現狀。
上一則
McPOS餐館系統 亮相2023國際餐飲展覽會
下一則
FB留言