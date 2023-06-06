紐約客談／賭場案改變戰術 溫水煮青蛙？

本年度立法季即將完結，更改花旗球場周邊空地用途、以利新建賭場一案被持續關注。不過，公園用地的限制可能是大都會 球隊老闆柯恩團隊無法跳過的最大障礙之一，於是團隊似乎轉變了戰術，開始解釋這塊地仍然為公共用地，且如果不改變用途，無法進行任何建設，到時候就是「雙輸」。

團隊繼續循循善誘地說，先通過提案，後面的建設還有得談。這說法不禁讓人懷疑是不是「溫水煮青蛙」。要知道，僅僅今年的頭四個月，柯恩團隊已經花費260萬元向政界人士和社區團體推銷賭場項目，這還不算數場「願景」會議和公關宣傳上花費的100多萬元，以及今年大都會團隊的薪資達到歷史新高的3.53億元。如果改建其他項目，怕是不會甘心吧？

有一點是大家都看得到的，從各方反饋來看，沒有人喜歡賭場，至少沒有人喜歡賭場在家門口，不信的話看看史泰登島、納蘇郡以及法拉盛 居民的反對，雖然支持賭場者稱，只要沒有賭癮，建在哪裡有何所謂？所謂「近水樓台先得月」和「近朱者赤，近墨者黑」，古人早就告訴過我們周邊環境的影響有多大，對有孩子的家長來說，這個顧慮更加深刻。

話說回來，一塊毗鄰法拉盛和長島且就在地鐵站 旁的50畝空地，只能用作棒球場和停車場，確實有些暴殄天物，關鍵是提出該提案的議員是柯恩團隊的忠實擁躉，聲稱要改變公園用地現狀，就應通過柯恩的項目；這樣立場的議員，怎麼讓反對賭場的居民放心支持？用一位華人代表的話說，50畝地也是50畝的「賭博、貧窮和家破人亡」，那還不如保持現狀。