世貿中心跑樓賽 大馬華裔蟬聯冠軍

蘇為慶獲得紐約世貿中心跑樓比賽冠軍。(蘇為慶供圖)

2023年紐約世貿中心跑樓比賽(Tunnel to Towers Climb New York)4日清晨在高達104層的世貿中心自由塔(Liberty Tower)舉行，馬來西亞華裔選手蘇為慶以超過第二名近兩分鐘的佳績衛冕成功，連續第二年拔得頭籌。

世貿中心跑樓賽為致敬「911」英雄而設，從2015年開跑，比賽樓高104層，共2226級台階。今年的比賽共吸引了近千名選手參與，蘇為慶用時12分33秒完成比賽，遙遙領先第二名近兩分鐘。

跑樓運動又稱為「垂直馬拉松 」，是一項新興的小眾極限運動。作為業界頂尖選手，蘇為慶入行六年，已經跑過了92場比賽，足跡覆蓋32個國家。今年10月，他還將回到紐約參加最富盛名的帝國大廈挑戰賽，完成自己的百場紀念、並挑戰三連冠的記錄。他是這項賽事近60年歷史中第一位亞裔 選手。

蘇為慶畢業於馬來亞大學運動科學專業，專業的學術訓練和嚴格的自律性使他得以身兼職業運動員和自己的教練。他租住在吉隆坡一間74層的公寓樓，每天堅持穿戴電子設備訓練跑樓300至400層，訓練結束後仔細存檔和分析所有運動數據。

他說，垂直馬拉松項目對於運動天賦的要求不高，唯一的優勢來源於訓練和比賽策略的科學性。他每次到一個新場地比賽前，都會想辦法預先踩場，考察目標包括建築的階梯高度、扶手高度、轉彎角度等，然後精細計算比賽時所需的配速、體力輸出甚至身體脫水程度。「衝過終點線時，必須要做到正好體力耗盡、倒在地上才是合理的體能輸出，否則就是沒用盡全力。」

「用盡全力」，是蘇為慶的人生信條。在今天的比賽中，他把全部思維都集中在一個點上：「拼盡全力跑，如果倒下，就倒下好了。」「今天天氣很好，是個適合力竭而死的日子。」這不僅是對自己的心靈雞湯，同時也是一種科學的思維訓練，在衝刺時控制思想，會起到克服人類求生避害本能的暫時效果。