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海外福建七子書法聯展 4日法拉盛登場

記者鄭怡嫣╱紐約報導
海外福建七子書法聯展宣布在法拉盛舉辦，圖為參展的部分藝術家。(紐約書畫交流中心提供)
海外福建七子書法聯展宣布在法拉盛舉辦，圖為參展的部分藝術家。(紐約書畫交流中心提供)

紐約書畫交流中心日前宣布，將訂於4日(周日)舉辦「海外福建七子書法聯展」，七位活躍在紐約的華裔藝術家李振興、黃山人、張小琳、劉增炎、林金泉、武福生和劉雲強，將共同展出逾60幅書法作品，以文會友，弘揚中華文化，推動海外書法傳承。

紐約書畫交流中心負責人李振興表示，該中心在過去一年邀請紐約書畫藝術家，共舉辦十次書畫論壇，此次則為首次舉辦海外福建七子書法聯展，七位藝術家都擁有逾50年的書法習作經歷，風格各異，將展示真草隸篆不同書體共60幅作品，推動海外中華傳統書法的振興和傳承。

林金泉表示，本次展出的是在紐約30年間的創作作品，以行書、隸書為主，水墨畫以山水花鳥為主。劉雲強表示，展出的七、八幅畫作是一兩年的新作，以詩詞行書、對聯為主。

武福生擅書法、篆刻，他表示，本次展出的作品楷、行、草等不同書體，以及對聯和中堂，內容多以詩詞歌賦為主。黃山人表示，他的作品均為板書，共展出七、八幅作品。

海外福建七子書法聯展，將於4日下午2時，在法拉盛緬街36-10號2樓開幕，展期2周，時間為每日上午11時展至下午6時，每周日書法家還會到場揮毫交流技藝。活動免費，無需預約。

書法 法拉盛 華裔

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