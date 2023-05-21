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挺台灣參與WHO 經文處及友邦中央公園健走

紐約訊
駐紐約台北經濟文化辦事處於20日與友邦等大紐約地區國際友人，在中央公園內健走。(經文處提供)
駐紐約台北經濟文化辦事處於20日與友邦等大紐約地區國際友人，在中央公園內健走。(經文處提供)

世界衛生大會(WHA)即將於瑞士日內瓦舉行，駐紐約台北經濟文化辦事處20日，與多國友邦和理念相近國家駐聯合國代表團官員等，在曼哈頓中央公園齊聚健走，響應「全民均健」(Health for All)理念，同時以具體行動表達支持台灣參與世界衛生組織(WHO)的訴求。

駐紐約經文處處長李光章當天與該處員眷與大紐約地區國際友人，一早自中央公園西的入口出發，戴著印有「全民均健，台灣能幫忙」(Health for All, Taiwan Can Help)字樣的棒球帽參加健走活動，凝聚更多支持台灣的力量。

健走活動與會者包括來自馬紹爾群島、吐瓦魯、貝里斯、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、巴拉圭及馬爾他騎士團等友邦，與理念相近國家駐聯合國代表團官員及其家眷。

本年除健走活動外，紐約、新澤西及康乃狄克等州議會均相繼通過支持台灣參與WHO的決議文。

李光章表示，全球持續面臨一波接一波的健康威脅，需要緊密的國際合作；台灣有許多解決公衛醫療及防疫的專業經驗，邀請台灣以觀察員身分參加世界衛生大會，將體現世衛組織對「全民均健」及以包容性作法推動國際衛生合作的承諾。

希望透過實踐行動，籲請WHO將台灣納入全球公衞體系，讓台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動，與世界各國攜手共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

為鼓勵更多民眾響應及支持台灣參與WHA，駐紐約經文處將於21日(周日)至27日(周六)WHA召開期間，於社群媒體平台舉辦抽獎活動，邀請民眾共襄盛舉，參加者有機會抽中經文處特製的限量精美帆布袋一個。相關內容可至@Taiwaninnewyork 經文處臉書及IG官網查看。

隊伍於中央公園內知名景點畢士達噴泉(Bethesda Fountain)前合照。...
隊伍於中央公園內知名景點畢士達噴泉(Bethesda Fountain)前合照。(經文處提供)

WHO 聯合國 WHA

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