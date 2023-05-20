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州議會頒傑出女性 王曉薇獲獎

記者張晨／紐約報導
王曉薇(左)獲州議會頒傑出女性，劉醇逸(右)提名頒獎。(劉醇逸辦公室提供)
王曉薇(左)獲州議會頒傑出女性，劉醇逸(右)提名頒獎。(劉醇逸辦公室提供)

亞太公共事務聯盟紐約分會主席(APAPA)王曉薇日前在州議會被授予傑出女性稱號(Woman of Distinction)，此次稱號由選區參議員提名，王曉薇則由劉醇逸提名，成為全州63名傑出女性中的唯一華裔；她表示，至今仍覺得自己並不能勝任此稱號，但也激勵她繼續為社區服務，促進亞太裔領導力和增加公民參與。

此次頒獎典禮在州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)的主持下進行，考辛斯對在場女性說，「你們知道得獎後的第一反應肯定是，『為何是我？』，但我想說，你們的貢獻或許自己還未感覺，社區已經因為你們的付出而改變。」

劉醇逸表示，王曉薇多年來致力於亞裔社區的公民參與和賦權，從在2020年總統選舉期間擔任紐約州選舉團成員，到為亞太裔青少年創造教育和職業機會方面的傑出工作，她一直站在第一線。「對於她對我們社區的鼓舞人心的承諾，我們衷心感謝。」

王曉薇表示，從劉醇逸競選市議員開始便一路看著他為選區民眾發聲，這樣的態度也成為她的榜樣；2013年開始自己也投身社區服務和培育下一代參與公共事務的宣導教育中，工作多為義務勞動，且政治活動並非她一貫的任務，更多是希望通過社區活動、服務，協助亞太裔社區，創造教育和職業機會，並與歧視性做法和政策鬥爭。

「我很榮幸獲得州傑出女性獎。」王曉薇說，此獎既是對此項工作重要性的認可，也是對為何亞太裔社區必須繼續推動參政議政的認可，這也將激勵她更加努力地工作，增加亞太裔社區的代表性。

王曉薇於1988年從上海來到紐約攻讀碩士學位，1993年與丈夫投身商業，二十多年來經營地產管理公司，2013年加入APAPA，並任職該會紐約分會會長和東北區主席，並任紐約中華總商會董事，2018年起負責華商會農曆新年舞台布置，現擔任大紐約區僑界急難救助協會(GNYTEAA)秘書長。

教育 提名 亞裔

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