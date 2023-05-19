餐館旺季至 法拉盛淨街迎客

17日晚，40路上數名工人用噴水機強力沖洗街道，油漬污垢都被一沖而散。(取自黃敏儀推特)

天氣轉暖，有愈來愈多民眾出遊外食，餐廳也逐漸進入旺季，隨之而來的是垃圾的增加；為了改善市容，餐館林立的皇后區法拉盛 在本月啟動強力沖洗街道項目，用乾淨的街道歡迎民眾造訪，而商改區 也呼籲商家，在處理垃圾時套上兩個袋子，防止污水流出，污染街道。

17日晚，40路上數名工人用噴水機強力沖洗街道，將路上的油漬污垢清理乾淨，法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧表示，該項目已行之有年，一般在每年5月開始，到10月中下旬結束。

由於油漬污垢不僅影響市容，也會造成臭味，近年來，商改區增大清理力度；余鈿崧說，今年起，工人將每兩周強力沖洗整個法拉盛市中心的18個熱門地點，對於部分較髒亂街道，比如40路和37大道，則會每周清洗。時間也會集中於人流量少的晚上，以防止路人滑倒。

市議員黃敏儀對此項清潔工作十分讚賞，表示每年都會撥款給商改區，購買噴水機，加強法拉盛街道整潔。

距離上一次沖洗街道已有七個月，余鈿崧說，前幾次清理比較費力，不過他也希望法拉盛的餐館和超市在處理油漬時，能夠過濾後與垃圾分開處理，或者將垃圾套上兩個袋子，防止油漬漏出。

為了加強市容、減少鼠患，市清潔局近日提出，要求餐館等業者將垃圾放在有蓋的垃圾桶而非垃圾袋中，且垃圾桶放在街道上的時間為閉店前一小時。

對於這項提案，余鈿崧表示十分支持，他說此前商改區也試圖在40路推廣使用垃圾桶，但商家認為垃圾桶占地較大，推廣效果不佳；「若成了法律，他們就必須遵守」。