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國際生求職 身分瓶頸待克服

記者許君達／紐約報導
從紐約大學數據科學與經濟學專業本科畢業劉暢說，國際生在美就業難度較大。(記者許君達／攝影)
從紐約大學數據科學與經濟學專業本科畢業劉暢說，國際生在美就業難度較大。(記者許君達／攝影)

「第一年，沒什麼期待，能有一個正經的雇主要我就滿足了。」來自大連的紐約大學畢業生劉暢對於找工作的艱難程度早就做過了心理準備，但真到了即將畢業的時候，才真切地體會到了競爭的激烈和國際生所面臨的身分瓶頸。

劉暢今年將從數據科學與經濟學專業本科畢業，這個STEM有三年OPT的實習機會，內容又相對枯燥，因此成了希望闖蕩美國的外國留學生最熱門的一個專業；而這其中，中國學生又占了絕大多數，同級同專業的學生中，甚至有近八成都是中國留學生

對於本專業的畢業生來說，數據分析是首選的就業方向。劉暢介紹，數據分析工作很多行業都需要，是個萬金油崗位，通常來說，本專業留學生畢業後的主要去向是銀行業和科技公司，因為他們比較傾向於幫助國際生擔保工作身分。他說，有些認識的同學也去了一些稍顯小眾、但幹得還不錯的行業，比如有位朋友去了中資的福耀玻璃公司，做電子數據交換(EDI)工程師，不過這些成功者的案例通常可遇不可求，很難複製。

除了技術能力外，「身分」對於所有外籍畢業生來說都是一個難以克服的障礙。劉暢曾經接到一家公司的面試通知，本來談得不錯，不過對方在得知他只有OPT身分後，直接以一種「何不食肉糜」的語氣問他，「那你什麼時候申請綠卡呀？」然後就沒有音訊了。相比之下，美國學生就沒有很大的就業壓力。

劉暢的很多中國同學不願面對找工作的艱難，所以大部分都已經申請了研究生。「我要是找不著工作，也去讀個研好了。」

在疫情期間，劉暢曾經去威州的鄉村住了一段時間。他有一個深切的體會：紐約比小地方更豐富，但各有各的孤獨。紐約的孤獨不是物理意義上的，而在於，你雖然可以認識很多人，但深入一些的交流很不容易，而且很辛苦。

「大家都有很多的選擇，所以很少有人會有時間與你慢慢地深度溝通。」劉暢表示，中國人之間有著一些相似的文化背景，加上學校裡的中國同學又很多，所以中國人的圈子比較好混。而與美國人相處，就很看是否興趣相投，「如果沒有共同愛好，根本沒(美國)人理你。」

劉暢所在的專業有極高比例的中國留學生，因此他的畢業典禮也並不太孤單。(記者許君達...
劉暢所在的專業有極高比例的中國留學生，因此他的畢業典禮也並不太孤單。(記者許君達／攝影)

中國留學生 就業 OPT

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