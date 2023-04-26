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糖尿病預防教育 紐約大學徵參與者

記者胡聲橋／紐約報導
紐約大學醫學院胡璐博士在8大道啟動一項華裔預防糖尿病的調查研究項目。(記者胡聲橋／攝影)
紐約大學醫學院胡璐博士在8大道啟動一項華裔預防糖尿病的調查研究項目。(記者胡聲橋／攝影)

據統計，在紐約每兩個華人中就有一人患有糖尿病，或者處在糖尿病前期，為能有效幫助華裔預防糖尿病，並找尋預防的有效規律，紐約大學醫學院，攜手阿茲海默症關愛服務、富康醫療、松柏社區服務、布碌崙華策會和紐約親子互助會，25日在布碌崙(布魯克林)8大道召開記者會，啟動針對華裔的預防糖尿病調查研究項目。

糖尿病患者或高危人群，可透過飲食和運動減輕體重的5%至7%，就能降低58%的糖尿病發病率，但現在市面上流行的預防糖尿病方案，往往由於語言文化傳統等原因不合華裔口味，效果有限。

紐約大學醫學院胡璐博士及其團隊，在記者會上宣布，推出了糖尿病預防教育項目：INCLUDE；這個為期六個月的項目，將按照華裔的生活習慣，幫助參與者減輕體重，健康飲食，增加運動量。

該項目內容，還包括為期12周的30個華語教育視頻，視頻內容符合華人的飲食起居，更容易被採納使用；另外十周內，每周也會為參與者從社區農場運一盒免費的新鮮蔬菜，送貨上門；工作人員每隔兩周就會打電話詢問參與者對教育視頻的意見，在第三個月和第六個月，組織者還會了解參與者的身體、飲食和運動狀況。完成該糖尿病預防項目者都可以獲得75元的禮品卡。

目前該項目正在布碌崙招募參與者，只要年齡在18到70歲間，有興趣減肥或想要了解糖尿病預防相關知識者，都可以報名參加。

主辦方計畫共招募150名華人參與者，其中第一批為在今年內招募76名參與者，第二批是在2024年招募剩餘的74名參與者。第一批招募的時間是從即日起到7月底，8月1日起則開始發放新鮮蔬菜。有興趣參與者可致電胡璐，電話為(347)380-2416。

糖尿病 華裔 布碌崙

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