ChatGPT非猛獸 教育界提解方

ChatGPT給教育界帶來危機和轉機。(路透)

人工智慧 聊天機器人ChatGPT 自問世以來飽受爭議，被教育界視為洪水猛獸，紐約市教育局 (DOE)此前禁止在學校設備和網路上使用ChatGPT，教師不但擔心不利於學生學習，而且也憂心自己工作被替代；不過教師也表示，若能正確利用，ChatGPT也有利於提高學習和教學效率。

貝賽高中數學老師王柏存(Bobson Wong)說，目前他還不清楚是否有學生在使用ChatGPT，不過他說此事就算為真也並不稀奇，因為早有很多網站可用於搜索答案，「你輸入問題，答案就會跳出來了」。他認為，禁了ChatGPT，其他工具仍然存在。

該校英語老師奧瑪查雅(Maria Jasmine Ormaechea)則表示，曾聽到學生在交談中提及ChatGPT，雖然學校設備禁止使用，但「學生還有手機」；另一方面，ChatGPT引起了她對職業被替代的恐懼，「我們是教內容的，ChatGPT也可以教內容」。

作為紐約居民聯盟Youth4AM創始人胡小媛也表示，她在2020年就提出有許多工作將在未來被替代，尤其是那些需要死記硬背的機械類工作，「世界經濟論壇預測今天小學生有65％將從事尚不存在的工作，麥肯錫預測當今存在的50%的工作將通過人工智慧實現自動化。」

不過，這些危機存在的同時，轉機也同樣存在； 奧瑪查雅則說，她已經找到了ChatGPT幫助她提高上課效率的多種方法：一是布置作文題後，讓同學自己寫一篇再讓chatgpt寫一篇，而後比較優劣與不同；二是學生用ChatGPT解答問題，檢視是否正確，或可否改進；三是當學生不知道如何組織文章或不知寫論文開頭等常規問題，她讓學生使用ChatGPT來獲得幫助，「在以前我要一個一個解答，很浪費時間，但其實這些都是模式化的東西」。

至於未來的工作，胡小媛說，現在需要教學孩子們如何思考以及如何使用ChatGPT來更有效率地解決問題；也因此，到了今年的Youth4AM夏令營，她將在必學技能中加入ChatGPT、Dalle等人工智慧，「就是像我每年強調的那樣，讓我們的學生為未來做好準備。」

奧瑪查雅對此同意，她說，老師可能應該要轉向教授生活和社交技能，「在當下這個科技發達的年代，也許我們該關注的是他們如何與人溝通，如何應對壓力，如何學會生活——畢竟，人還有線下的真實生活。」