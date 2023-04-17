學費飆漲 申請大學助學金 專家支招

法拉盛啟揚活動中心舉辦免費國語申請大學助學金講座，逾百華人家長參加。(記者高雲兒／攝影)

如何申請上好大學，而且承擔得起堪稱高昂的學費？為了解決這些疑問，紐約市 居民聯盟、紐約家長和紐約同源會於16日在法拉盛啟揚活動中心，聯合舉辦免費國語申請大學助學金講座，為華裔家長提供正確有效的信息。

紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧說，華人 重視教育 ，但是有相當一部分群體屬於中低收入，因此如何申請援助至關重要；在金融領域擁有近十年的工作經驗的註冊大學財務顧問林文姬表示，由於近年來學費水漲船高，私立學校的四年本科學費常常達到35萬元，州立大學也可能達到20萬元，因此如何進入好的大學而不被財務困擾，不僅是大學的問題，也是人生的問題；她說，讓孩子學會申請助學金和獎學金，不止減輕負擔，也是教會孩子另一種思考方式。

同源會副會長林小蓮則說，很多家長對申請大學有很深的誤解，「他們以為申請私立常春藤大學很貴，其實不知道在一定的收入範圍內是免費的；他們以為州立大學便宜，但不知道僅限於本州的大學」；她表示，這是因為很多華人家長語言能力有限，或未接受高等教育，不知如何獲取相應的大學申請信息，所以需要舉辦相應的講座；另一個家長普遍擁有的誤解是害怕申請援助影響申請結果，林小蓮說完全不會，「兩者是完全獨立和分開的」。