大法拉盛商會挺小商戶 設幫扶中心

大法拉盛商會與E-Z稅務公司25日宣布成立企業幫扶中心。(記者劉梓祁／攝影)

大法拉盛 商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)25日聯合E-Z稅務公司在皇后區 法拉盛，宣布成立新的企業幫扶中心，以支持社區人士創業和小企業的發展，其中服務對象也包括想要獨立創業的難民和無證客 。

大法拉盛商會執行董事崔容隼(John Choe)表示，此次共同創辦幫扶中心是為了給法拉盛這個多元社區，提供更多商業方面的支持，很多小商戶由於語言或是資源限制，導致時常無法找到正確的解決問題方式，該中心希望能為業者提供「一站式」服務，包括稅務、地產、保險等。

他也提到，有很多年輕獨立創業者缺乏足夠的資源和空間，該中心二樓也將規畫成共享辦公空間，方便有需要者入駐，也非常歡迎難民和無證客。

E-Z稅務公司執行長Carlos Bustamente說，小企業成長茁壯後才能成為大企業，他深知創業者和小商戶的難處，被忽視和誤導是常事，但每個公司都會有一個大夢想，想要通過自己的經驗和力量去幫助更多社區業者，或是親自扶持一個新地方企業的誕生，希望幫扶中心能成為法拉盛的新地標。

中心表示，將在未來邀請各領域專家，在照顧語言、文化等多元環境的前提下，提供一系列商業資源和諮詢服務及學習機會，地址為法拉盛三福大道(Sanford Ave)162-01號。