皇后區華青疑憂鬱症出走 家人急尋

陳家鴻家人發布尋人啟事。(家人提供)

皇后區 一名22歲的華裔青年於9日失蹤，至今杳無音訊，父母心急如焚，望社區協尋。走失青年陳家鴻，英文名Kerlin Chen，家住木港(Woodhaven)，22歲，在華埠 一所院校讀書。

父親陳文表示，陳家鴻失蹤當天還和母親出門三趟，「出去買東西，還能算錢」，精神狀態還算正常。下午5時父母倆出門，晚上8時打電話給陳家鴻，他尚在家中。但9時到家後，已不在家。

父親說，他們一直給兒子打電話，說去接他，可是兒子喊了一句媽咪就沒說話，「只聽到走路的聲音，車聲和喇叭聲」。最後一次通話在10日淩晨3時，陳家鴻始終未透露位置，之後就再打不通電話，猜測應是手機沒電。

他透露，兒子在高中診斷出憂鬱症，而後休學，經過治療繼續上學，去年進入大一。「兒子很獨立，小學就自己坐地鐵上學」。兒子雖然之前生病，但現在大有好轉，早上7時上學，晚上9時到家，中間在圖書館學習，「還是很獨立」。

他表示今年1月初，兒子不吃不喝，體重掉了30多磅，因此再次住院，2月中出院，一個禮拜後又再次住院，2月底才出院。兒子不是離家出走，「因為吃藥才這樣，昏昏沈沈，之前不是這樣。」

他說，兒子出走時身上有錢也有銀行卡，所有證件也在身上。是否可能去找朋友，陳父表示，兒子得病後少有朋友往來，性格十分內向。他已經報警，也求助各種社交軟件，並在地鐵站 貼尋人啟事，「真的一點辦法也沒有」。