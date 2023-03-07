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亞裔忽視心理健康 移民誤解、資源障礙為主因

記者劉梓祁／紐約報導
美國華人博物館舉辦線上專題研討會，討論亞裔心理健康。(研討會截圖)
美國華人博物館舉辦線上專題研討會，討論亞裔心理健康。(研討會截圖)

美國華人博物館(Museum of Chinese in America, MOCA)近日舉辦線上專題研討會，邀請三位心理健康和創傷後遺症專家講解如何做好心理保護，尤其在年初加州蒙特利公園市(Monterey Park)和半月灣(Half Moon Bay)兩起濫射案，與布碌崙(布魯克林)貨車撞人案等事件發生後。

表維醫院中心(Bellevue Hospital Center)兒童綜合精神病急救項目主任李思茵(Annie Li)表示，心理健康可以簡單視作精神狀態，不僅會影響思想，也會改變日常生活習慣。心理問題會影響工作和社交，導致其身體健康出問題，從簡單的失眠、無食慾開始，心理和身體實為互相影響。

紐約州執照創造性藝術治療師(New York State Licensed Creative Arts Therapist)李盈芝(Mika Lee)稱，很多亞裔移民有錯誤觀念，心理問題是禁忌話題，會因心理疾病蒙羞，但這常導致情況惡化。由於很多亞裔習慣隱藏內心世界，導致自殺念頭、用藥過量或行為失常等情況後，就醫已錯過黃金干預時間。

紐約勵馨婦幼關懷中心心理健康顧問Adeline Zhao表示，許多華人移民家庭，許多第一代移民的父母認為滿足子女物質需求後，不應該有任何心理問題，但這種想法十分危險。父母應和子女溝通了解，嚴厲的言語規訓，有時會造成極大心理壓力。

李思茵稱，尋找治療師並不是預防心理疾病的唯一辦法，鼓勵所有年齡層的人士日常多與他人聊天傾訴和參與社交活動，如去教堂、參加社會組織和朋友聚會等，都是有效方式。也可向保險公司了解有關心理服務的資源，或在遇到心理困難時立即致電24小時防止自殺和危機應對熱線988尋求幫助。

洛杉磯加州大學(UCLA)近期在一項研究發現，新冠疫情導致亞裔在多重經濟困難和暴力事件之下，心理健康受到嚴重影響。研究由加州大學衛生政策研究中心聯合亞太裔數據研究組織AAPI Data和加州大學河濱分校聯合發布。

報告指，亞裔社區獲取心理健康資源的最大障礙為對現有服務的認識缺乏。很多民眾並不清楚應在何處獲得支援。另一個系統性障礙是亞裔心理醫師和治療師比率較低，很難找到有能力幫助他們的專家，解決如語言、文化等障礙。

報告還發現，疫情爆發以來，亞裔遭受仇恨和歧視的情況增加，研究參與者中有四分之一亞裔經歷過仇恨犯罪，並有五分之一擔心成為仇恨犯罪的受害者。亞裔對槍枝暴力的擔憂程度高於其他族裔。

亞裔 加州大學 心理健康

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