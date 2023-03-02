劉醇逸反特許學校 收教師工會捐款

劉醇逸日前組織集會，反對州長霍楚擴大特許學校上限。(記者張心／攝影)

特許學校支持者3月1日揭露，州參議員 劉醇逸、曼尼恩(John Mannion)作為特許學校的主要反對者，在競選中收取教師工會的數萬捐款，罔顧少數族裔學生利益；劉醇逸、曼尼恩辦公室回應稱，拒絕了特許學校更高額的捐款，反對只是為維護全市教育 平衡。

根據紐約州競選委員會(Board of Elections)，收取教師工會捐款，曼尼恩排名州參議會第二，自2018年起獲3萬5100元；劉醇逸排名第三，3萬3300元。排名第一的是長島前民主黨州參議員馬蒂內茲(Monica Martinez)，她在2020年競選連任失敗。

獲得教師工會高額捐款的還有曼哈頓州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)、雪城地區州參議員梅瑞秋(Rachel May)、上州州參議員何琴(Michelle Hinchey)等。

民主黨前州參議員、支持特許學校的西語裔神職人員迪亞茲(Ruben Diaz Sr.)批評劉醇逸是「偽君子」，因為他獲得紐約市一流教育，卻阻擋其他孩子選擇更好的學校，「他從布朗士科學高中畢業，利用教育優勢，但那些非洲裔和西語裔孩子呢？」

「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)主席朱雅婷說：「劉醇逸是我所知，唯一反對特許學校的亞裔家長。」她指劉醇逸與教師工會的關係，使他成為去年極具爭議性的「縮小班級規模」法案倡議人，「教師工會將從中受益，因為班機規模小了，班級就要增多，更多教師有工作，拿到更多經費。」

對此，劉醇逸辦公室發言人西伯(Scott Sieber)表示，特許學校上限在歷史上起到平衡作用，給家長「選擇」和公校 開放的憲法義務。劉醇逸認為，這種平衡不應該被打破，特別是目前特許學校和公校學生入學率明顯下降。

「多年來，我一直自豪地接受教師工會的競選支持，同時堅決拒絕財大氣粗的特許學校給予數額更大的捐款。」劉醇逸說。西伯沒有立即回應提供這些捐助證明的要求。

曼尼恩的辦公室回應稱，反對擴大特許學校是基於他30年來在課堂和公校工作的經驗。