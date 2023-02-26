法拉盛珠寶店竊案 兩匪徒逃經大學點
日前發生在皇后區法拉盛的珠寶店持槍搶案，兩名劫匪搶走價值約50萬元珠寶後，至今仍在逃；市警近日公布最新線索，劫匪得手後搭乘一輛黑色奔馳轎車逃離，最後一次被發現在大學點大道(College Point Blvd)及34街交界，呼籲知情民眾提供線索。
案發的戴蒙瑞德珠寶店位於39大道133-42號二樓，本月22日下午2時30分左右，兩名劫匪趁著店主離開取餐，店內僅剩店主79歲的母親時，佯裝是亞馬遜送貨人員入內搶劫；根據警方，劫匪不僅毆打、腳踢店主母親，還用槍指著她的頭，逼問保險箱密碼，最後得手約50萬元珠寶。
根據警方最新公布的照片，兩名劫匪作案後搭乘一輛黑色奔馳轎車逃離，最後一次被發現在大學點大道及34街交界；監控紀錄顯示，黑色轎車前方未安車牌。
警方呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。
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