華埠商改區年會 經濟復甦首重治安

曼哈頓華埠商業改進區26日晚舉辦年會，陳作舟(說話者)分享世報報導，表示安全為全市華人小商家共同擔心問題。(記者顏嘉瑩╱攝影)

曼哈頓華埠 商業改進區26日舉辦年會，回顧過去一年的成績，指目前華埠小商家最關心的議題仍是社區安全，將與民選官員及相關機構，共同促進安全、振興小商家，從新冠疫情復甦。

華埠獲州府「紐約州下州地區振興計畫」(Downtown Revitalization Initiative，DRI)撥款2000萬元，社區在去年底選出11個社區經濟建設項目，並預計將在三年內完成；華埠商改區 主席余宏基表示，今年對華埠社區是很重要的一年，州府注資更有助華埠發展。

當天是商改區睽違三年舉辦線上年會後，重新舉辦實體年會，行政總監陳作舟說，疫期看到華埠堅韌生命力，新的一年將繼續帶給小商家資源，協助復甦。

商改區年度報告，去年7月統計，華埠共有2483間零售、餐館等小商家，店面空置率為16.2%，新的一年，小商家最關心的仍是社區安全；陳作舟報告時表示，仇亞犯罪及犯罪率偏高，商改區平常勤於清除塗鴉，雖然看似不重要，但仍能防制盜竊等犯罪。報告也提到，擬將科西街(Forsyth St.)與怡東樓旁的廣場，重新命名為「團結廣場」(Unity Plaza)。

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)出席支持，表示犯罪率高，但華埠商改區總能把社區團結在一起，並帶來資源，肯定商改區過去一年的工作。州眾議員 李榮恩的代表葉Fannie(Fannie Ip)，市議員辦公室高級顧問黃華清則表示期待與商改區有更多的合作，造福小商家。