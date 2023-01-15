我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾客機墜毀 72人全數罹難 含15名外國公民

砍下新婚妻頭顱丟浴室 德州21歲男還叫父母來看

華埠亞裔咖啡店 手繪創作慶新春

記者張晨／紐約報導
陶晉站在窗前，手繪著火爐旁織衣的兔祖母。(記者張晨／攝影)
陶晉站在窗前，手繪著火爐旁織衣的兔祖母。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠街道14日行人寥寥，因陰天降溫紛紛步履匆匆，但位於宰也街(Doyers St.)的一間小巧咖啡店內卻擠滿人，華裔藝術家陶晉站在窗前，手繪著火爐旁織衣的兔祖母，大紅色的福字頓讓寒意驅散了一半；當日是她和亞裔夫妻店Artbean Coffee Roasters合作的農曆新年藝術展首日，店內以兔、貓元素組成的「Bloom where you are planted」譯為「吾心安處是吾鄉」。

推門而入溫暖撲面，濃郁的黑芝麻香氣瀰漫，為配合新年展覽「黑芝麻拿鐵」將成為本月的特色，紙杯上不時冒出的熱氣更拉近了每個人距離；在餐飲老店和理髮店林立的宰也街，這家咖啡店的出現也成為了華埠疫情後新生力萌芽的首兆。

日裔店主岡田克也(Spencer Okada)表示，咖啡店從電商轉為實體，2022年5月開門迎客；「我們在全市尋找地點，起初並沒有瞄準華埠，但宰也街的大型公共壁畫引起了我們的注意。」

岡田克也的妻子Khanh Tran來自越南，她說，兩人有電腦遊戲和動漫製作背景，品牌建立初衷也以藝術為基準，以提高少數族裔藝術家的能見度；目前已舉辦了四次合作展，均為亞裔女性藝術家，而此次作為首個農曆新年展覽，陶晉的作品在「華埠壁畫項目」(Chinatown Mural Project)中為人熟知，她的生肖作品通過象徵性的圖像凸顯了文化特徵。

陶晉說，主題展「Bloom where you are planted」是伴隨她度過疫情最難時刻的座右銘，有人把它翻譯為「既來之則安之」，但當真正在異鄉堅持熱愛而在困境中看到希望曙光時我才明白，這句話的原意是「吾心安處是吾鄉」。

畫中的文字由不同的元素組成，陶晉介紹，人們只知道今年是農曆兔年，但在越南卻是貓年，所以她特意在作品中結合展現兩種動物，形象都毛絨可愛帶給人愉悅。

「華埠的韌性給人以希望，從2020年到現在我見證了新老兩代為此付出的努力」；她說，來到這裡的人不一定華裔，也不一定是美國人，但他們都將成為疫後新時代帶給這個社區希望的主力軍。

今年是農曆兔年，但在越南卻是貓年，在藝術作品中兩種動物均有體現。(記者張晨／攝影...
今年是農曆兔年，但在越南卻是貓年，在藝術作品中兩種動物均有體現。(記者張晨／攝影)
Artbean Coffee Roasters咖啡店，14日舉辦農曆新年藝術展。...
Artbean Coffee Roasters咖啡店，14日舉辦農曆新年藝術展。圖左起為Khanh Tran、陶晉和岡田克也。(記者張晨／攝影)

華埠 咖啡 越南

上一則

中領館賀年 疫後首辦招待會

下一則

疫後討好彩頭 寺廟還願、祈福湧人潮

延伸閱讀

黃大仙慈善基金送福袋 國泰大廈老人喜迎兔年

黃大仙慈善基金送福袋 國泰大廈老人喜迎兔年
史上首次 屋崙華埠農曆新年巡遊29日登場 至少2000人參與

史上首次 屋崙華埠農曆新年巡遊29日登場 至少2000人參與
芝城華埠1月29日兔年遊行 15花車創新高

芝城華埠1月29日兔年遊行 15花車創新高
幫幫忙春節送暖 華埠老人收愛心禮包

幫幫忙春節送暖 華埠老人收愛心禮包
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

2023-01-12 14:51
馬先生向「免費法律服務移動中心」求助。(記者牟蘭／攝影)

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

2023-01-07 10:25

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人