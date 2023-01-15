華埠亞裔咖啡店 手繪創作慶新春

陶晉站在窗前，手繪著火爐旁織衣的兔祖母。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠 街道14日行人寥寥，因陰天降溫紛紛步履匆匆，但位於宰也街(Doyers St.)的一間小巧咖啡 店內卻擠滿人，華裔藝術家陶晉站在窗前，手繪著火爐旁織衣的兔祖母，大紅色的福字頓讓寒意驅散了一半；當日是她和亞裔夫妻店Artbean Coffee Roasters合作的農曆新年藝術展首日，店內以兔、貓元素組成的「Bloom where you are planted」譯為「吾心安處是吾鄉」。

推門而入溫暖撲面，濃郁的黑芝麻香氣瀰漫，為配合新年展覽「黑芝麻拿鐵」將成為本月的特色，紙杯上不時冒出的熱氣更拉近了每個人距離；在餐飲老店和理髮店林立的宰也街，這家咖啡店的出現也成為了華埠疫情後新生力萌芽的首兆。

日裔店主岡田克也(Spencer Okada)表示，咖啡店從電商轉為實體，2022年5月開門迎客；「我們在全市尋找地點，起初並沒有瞄準華埠，但宰也街的大型公共壁畫引起了我們的注意。」

岡田克也的妻子Khanh Tran來自越南 ，她說，兩人有電腦遊戲和動漫製作背景，品牌建立初衷也以藝術為基準，以提高少數族裔藝術家的能見度；目前已舉辦了四次合作展，均為亞裔女性藝術家，而此次作為首個農曆新年展覽，陶晉的作品在「華埠壁畫項目」(Chinatown Mural Project)中為人熟知，她的生肖作品通過象徵性的圖像凸顯了文化特徵。

陶晉說，主題展「Bloom where you are planted」是伴隨她度過疫情最難時刻的座右銘，有人把它翻譯為「既來之則安之」，但當真正在異鄉堅持熱愛而在困境中看到希望曙光時我才明白，這句話的原意是「吾心安處是吾鄉」。

畫中的文字由不同的元素組成，陶晉介紹，人們只知道今年是農曆兔年，但在越南卻是貓年，所以她特意在作品中結合展現兩種動物，形象都毛絨可愛帶給人愉悅。