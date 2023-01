華埠亞裔咖啡店 手繪創作慶新春

陶晉站在窗前,手繪著火爐旁織衣的兔祖母。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 街道14日行人寥寥,因陰天降溫紛紛步履匆匆,但位於宰也街(Doyers St.)的一間小巧咖啡 店內卻擠滿人,華裔藝術家陶晉站在窗前,手繪著火爐旁織衣的兔祖母,大紅色的福字頓讓寒意驅散了一半;當日是她和亞裔夫妻店Artbean Coffee Roasters合作的農曆新年藝術展首日,店內以兔、貓元素組成的「Bloom where you are planted」譯為「吾心安處是吾鄉」。

推門而入溫暖撲面,濃郁的黑芝麻香氣瀰漫,為配合新年展覽「黑芝麻拿鐵」將成為本月的特色,紙杯上不時冒出的熱氣更拉近了每個人距離;在餐飲老店和理髮店林立的宰也街,這家咖啡店的出現也成為了華埠疫情後新生力萌芽的首兆。

日裔店主岡田克也(Spencer Okada)表示,咖啡店從電商轉為實體,2022年5月開門迎客;「我們在全市尋找地點,起初並沒有瞄準華埠,但宰也街的大型公共壁畫引起了我們的注意。」

岡田克也的妻子Khanh Tran來自越南 ,她說,兩人有電腦遊戲和動漫製作背景,品牌建立初衷也以藝術為基準,以提高少數族裔藝術家的能見度;目前已舉辦了四次合作展,均為亞裔女性藝術家,而此次作為首個農曆新年展覽,陶晉的作品在「華埠壁畫項目」(Chinatown Mural Project)中為人熟知,她的生肖作品通過象徵性的圖像凸顯了文化特徵。

陶晉說,主題展「Bloom where you are planted」是伴隨她度過疫情最難時刻的座右銘,有人把它翻譯為「既來之則安之」,但當真正在異鄉堅持熱愛而在困境中看到希望曙光時我才明白,這句話的原意是「吾心安處是吾鄉」。

畫中的文字由不同的元素組成,陶晉介紹,人們只知道今年是農曆兔年,但在越南卻是貓年,所以她特意在作品中結合展現兩種動物,形象都毛絨可愛帶給人愉悅。