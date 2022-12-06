種族多元 亞裔擇校重要指標

調查顯示，族裔多樣化是亞太裔家長及學生擇校時的重要參考指標。(本報檔案照)

亞裔 兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families，簡稱CACF)5日發布的一份最新教育 調查報告顯示，族裔多樣化是亞太裔家長及學生擇校時的重要參考指標，許多倡導融合教育的亞太裔聲音往往遭到忽略。

該份調查在今年2月進行，共有78名亞太裔填寫了問卷，其中大部分為紐約市學前班至高中學生的家長，以及來自普高與特殊高中的學生或畢業生。調查結果顯示，亞太裔家庭在衡量教育品質、社交、情感需求等多方面因素，為孩子擇校時，族裔多樣化，是他們參考的一大重要指標，許多倡導融合學校及教學的亞太裔聲音，在當今往往遭到忽略。

受訪的亞太裔家庭表示，多族裔及多元文化的教學環境對孩子十分重要，不同背景學生各類觀點的碰撞能促進課堂討論，帶來不一樣的視角、觀點與看法，同時也有助減少種族歧視 與以及日常生活中的各種「微歧視」(microaggression)，也可以更好地反映學生們所處社區的真實面貌與多樣性。

問卷中，也有亞太裔家長對過於重視學術測驗及入學考試的態度表達了擔憂，認為教育不能忽略課外活動、體育等其他因素。也有的家長認為，「模範少數族裔迷思」(model minority myth)，仍然在掩蓋亞裔社區真正的教育需求，亞裔學生族群中，難民、新移民、特教學生、英語學習者仍然很難得到教育上的資源與支持。

亞裔兒童與家庭聯盟的共同執行總監梁韶律(Vanessa Leung)和昆丹娜(Anita Gundanna)表示，誠如這份報告，對於融合學校，亞太裔社群的觀點複雜不一，而並非只有一種聲音，在探討這些議題時，亞太裔的各類聲音也應被納入。報告詳情，可至網站https://www.cacf.org/resources/a-diverse-city-needs-integrated-schools查閱。