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白石鎮男住宅如軍火庫 遭控140項罪名

記者鄭怡嫣／紐約報導
白石鎮男子家中查獲42把各類非法槍枝。(檢方提供)
白石鎮男子家中查獲42把各類非法槍枝。(檢方提供)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)22日宣布，白石鎮(Whitestone)居民、55歲男子馬達羅尼(Joseph A. Maddaloni Sr.)被控包括非法持槍在內的140項罪名，他在市場上或網路購買各類槍枝部件，並組裝成無序列號、型號不同的幽靈槍，家中一如軍火庫，若罪成他將面臨最高25年監禁。

馬達羅尼近日在皇后區刑事法庭過堂，被控140項罪名，包括一項一級非法持武、29項二級非法持武、37項三級非法持武、26項非法持槍等，下次出庭時間為24日。

檢方指，今年5月，皇后區檢察官辦公室新成立犯罪策略和情報小組(Crime Strategies and Intelligence Unit)，與警探部門共同調查在市場及網路訂購各類槍枝部件並送貨到家的「客人」，很快他們盯上馬達羅尼，他是非法槍枝部件的大買家，這些未經背景核實而不印刻序列號的部件，極易被組裝成可操縱的槍枝，也就是俗稱的「幽靈

之後執法人員展開行動，在馬達羅尼的白石鎮25大道的住處查獲42把非法槍枝，其中包括15把已經組裝完畢的半自動幽靈手槍、32把軍工製造手槍、兩枝AR-15幽靈步槍、兩支軍工製造的兩枝AR-15步槍、11枝來福槍、三枝散彈槍、九把手槍、兩個消音器、33個高容量彈匣、以及超過5000發各類子彈。

凱茲表示，槍枝氾濫及槍枝暴力困擾著社區，調查與逮捕當事人非常重要，此案被告馬達羅尼擁有致命的軍火庫，從個人組裝的幽靈槍到軍工製造的槍枝，均屬非法持有，必須讓這些非法槍枝遠離街道，將繼續追責這些危害社區的人。

皇后區 檢察官

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