世報「富足6堂課」規畫職場退休金 看影片抽大獎

掃描二維碼看影片。(主辦單位提供)

想過悠閒的退休生活，擁有良善的財務及理財規畫是重要的。美國華人自覺經濟獨立性高，但對達成財務目標的信心卻明顯不足，顯見在退休金 的準備上，還有很多成長空間。世界日報 從今年8月至12月規畫「富足退休六堂課」影片系列活動，藉此傳遞退休金的重要性，也提醒讀者投資與理財不容忽視。

第一堂課的講座，世界日報邀請MassMutual萬通互惠理財紐約市 分行的業務總經理張愛齡Eileen Zhang，講解「企業老闆為何要設退休計畫，對於老闆、員工及公司有什麼好處？」

張愛齡在課堂上分享，企業建立退休金計畫的三大優勢。細說減稅兼延稅的好處，並詳述現在市場上常見的多種退休計畫與其存放限額，供商家及企業主做選擇。相關詳情可透過下方的影片連結觀看講座。