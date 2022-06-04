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班森賀華人服務中心慶端午 故鄉情濃

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙班森賀華人社區服務中心日前舉行端午節慶祝活動，呼籲民眾參與接下來舉辦的一系列講座。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙班森賀華人社區服務中心日前舉行端午節慶祝活動，呼籲民眾參與接下來舉辦的一系列講座。(記者顏潔恩／攝影)

新冠疫情如今取得控制，布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心日前舉行端午節慶祝活動，非營利組織、社區商家向長者贈送粽子、餅乾、防疫用品等，發揮濃濃的關愛和故鄉情懷；服務中心也宣布，本月將有一系列社區安全講座，由警員來講解當地華人遭遇的問題如身分盜竊、公園聚賭等，呼籲民眾積極參與。

主辦方在班森賀會所慶祝端午節，在聯合亞美聯盟(UA3)、廣達乒乓球會、以及帝國藍十字藍盾健保公司的贊助下，上百名華裔長者每人獲贈粽子、曲奇餅乾、口罩、及洗手液等用品；服務中心負責人羅添福表示，難得大家可以歡聚一堂，延續傳統華人佳節習俗，將粽子帶回家向年輕的孩子、孫子們提醒文化一脈相承的重要性。

羅添福也表示，迎接夏季，服務中心將會邀請紐約市警舉行一系列社區安全講座，呼籲有興趣的民眾務必出席；其中身分盜竊造成銀行戶口的錢被盜取向來嚴重，當日出席活動的長者中就有不少受害者，有人被騙最高3萬7000多元。

他說，警方將介紹銀行戶口非法轉帳的現象，也需要受害者向他們提供情報，分析騙徒不同的詐騙手法，提醒更多人；該講座將於6月8日(周三)上午11時舉行，地址是布魯克林O大道124號。

14日(周二)，市長移民事務辦公室負責人Manuel Castro將探訪該中心，居民有任何民生問題可到場反映，時間是早10時；另一方面，當地華人經常在塞斯露公園(Seth Low Park)聚賭，但對賭博的相關法律並不清楚，主辦方從而邀請一名退休警員向大眾解釋社區賭博問題，日期是本月16日(周四)上午11時，地址相同。

華人 端午節 布魯克林

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