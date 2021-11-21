我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

三星李在鎔會美高層 傳最快今宣布美國新廠地點

皇后區酒吧擾民9個月又爆槍案 民代要求關門

記者牟蘭／紐約報導
劉醇逸等20日發聲要求州酒類管理廳永久吊銷Kloud Tequila Grill酒吧的酒牌。(記者牟蘭／攝影)
劉醇逸等20日發聲要求州酒類管理廳永久吊銷Kloud Tequila Grill酒吧的酒牌。(記者牟蘭／攝影)

在皇后區奧本黛爾(Auburndale)亞裔聚集區經營的Kloud Tequila Grill酒吧，過去一年內，因噪音擾民，客人隨地小便、亂扔垃圾以及在店內爆發槍戰，引發當地居民與民代不滿；州參議員劉醇逸等民代20日在酒吧前再度抗議，要求州酒類管理廳(SLA)永久吊銷其酒牌，店家關門整改。

Kloud Tequila Grill酒吧位於奧本黛爾北方大道192-08號，近百名當地居民上月集會，抗議酒吧的噪音擾民、客人隨地亂扔垃圾、大小便以及在附近車上發生性行為等，本月13日酒吧內又爆發槍戰，再度引起民眾不滿；截至20日，已有300多人在線上簽名，抵制這家酒吧繼續營業。

對此，選區包括奧本黛爾的州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)與劉醇逸多次聲討這家酒吧，二人上周聯名致信州酒類管理廳，要求當局永久吊銷該酒吧酒牌，以保護社區的安全。

劉醇逸表示，該酒吧擾民的問題已持續九個月，期間當地小商家與居民忍受噪音與垃圾的污染，上周甚至爆發槍擊案，對治安造成極大威脅；他說，不少酒吧附近的商家，每天的首要任務就是清理附近街道，否則根本沒法開門營業，「九個月太長了，現在店家做什麼都晚了。」

布朗斯汀表示，該酒吧已有16項違反州酒類管理廳的罰單，附近居民也投訴了數百次，他譴責酒吧影響民眾的生活質量，「暫停酒牌只是一個開始，我們希望做更多，我會繼續要求州酒類管理廳永久吊銷酒吧的酒牌。」

奧本黛爾居民韓艾利(Alexandra Han，音譯)表示，隨著當地民眾的不斷抗議，州酒類管理廳已暫停這家酒吧的酒牌，而該酒吧上周又爆出槍擊案，呼籲民眾繼續發聲，要求永久吊銷該店酒牌。

州酒類管理廳對此回應稱，當局已計畫永久撤銷該酒吧酒牌。

槍擊 亞裔 眾議員

上一則

孫入獄需保釋金？…8旬翁被騙近萬元 騙徒上門取現

下一則

不受信任、警民關係冷 紐約逾半市警後悔從警

延伸閱讀

根除仇亞風氣 第26學區決議增亞裔文化項目

根除仇亞風氣 第26學區決議增亞裔文化項目
從軍28年 華裔老兵江孔均 登美退伍軍人名人堂

從軍28年 華裔老兵江孔均 登美退伍軍人名人堂
法拉盛109分局警民會 喜迎16名新警 加入守護社區行列

法拉盛109分局警民會 喜迎16名新警 加入守護社區行列
法拉盛老城墓園紀念廣場落成 州參議員劉醇逸獲讚

法拉盛老城墓園紀念廣場落成 州參議員劉醇逸獲讚
孟昭文、劉醇逸、顧雅明、史塔文斯基 為黃敏儀拉票

孟昭文、劉醇逸、顧雅明、史塔文斯基 為黃敏儀拉票

熱門新聞

一名35歲的華裔男子16日晚被他人刺傷後不治身亡。記者牟蘭/攝影

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

2021-11-19 16:50
在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

2021-11-17 10:26
印度裔的性格比華人等東亞裔大膽，更善於表達和攬功，因此升遷的機會更大；圖為谷歌公司的印度裔員工。(路透)

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

2021-11-15 07:31
今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮。(路透)

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

2021-11-19 15:17
布碌崙華女等過馬路，險遭四非裔男女飛車搶劫。(記者張晨／攝影)

背名牌包被盯上 華女布碌崙過馬路 遭4非裔飛車搶劫

2021-11-16 02:29
人口販賣、強迫勞工罪名成立而被判入獄的前中國外交官鍾丹。(本報檔案照)

前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產

2021-11-13 15:09

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計