皇后區酒吧擾民9個月又爆槍案 民代要求關門

劉醇逸等20日發聲要求州酒類管理廳永久吊銷Kloud Tequila Grill酒吧的酒牌。(記者牟蘭／攝影)

在皇后區奧本黛爾(Auburndale)亞裔 聚集區經營的Kloud Tequila Grill酒吧，過去一年內，因噪音擾民，客人隨地小便、亂扔垃圾以及在店內爆發槍戰，引發當地居民與民代不滿；州參議員劉醇逸等民代20日在酒吧前再度抗議，要求州酒類管理廳(SLA)永久吊銷其酒牌，店家關門整改。

Kloud Tequila Grill酒吧位於奧本黛爾北方大道192-08號，近百名當地居民上月集會，抗議酒吧的噪音擾民、客人隨地亂扔垃圾、大小便以及在附近車上發生性行為等，本月13日酒吧內又爆發槍戰，再度引起民眾不滿；截至20日，已有300多人在線上簽名，抵制這家酒吧繼續營業。

對此，選區包括奧本黛爾的州眾議員 布朗斯汀(Edward C. Braunstein)與劉醇逸多次聲討這家酒吧，二人上周聯名致信州酒類管理廳，要求當局永久吊銷該酒吧酒牌，以保護社區的安全。

劉醇逸表示，該酒吧擾民的問題已持續九個月，期間當地小商家與居民忍受噪音與垃圾的污染，上周甚至爆發槍擊 案，對治安造成極大威脅；他說，不少酒吧附近的商家，每天的首要任務就是清理附近街道，否則根本沒法開門營業，「九個月太長了，現在店家做什麼都晚了。」

布朗斯汀表示，該酒吧已有16項違反州酒類管理廳的罰單，附近居民也投訴了數百次，他譴責酒吧影響民眾的生活質量，「暫停酒牌只是一個開始，我們希望做更多，我會繼續要求州酒類管理廳永久吊銷酒吧的酒牌。」

奧本黛爾居民韓艾利(Alexandra Han，音譯)表示，隨著當地民眾的不斷抗議，州酒類管理廳已暫停這家酒吧的酒牌，而該酒吧上周又爆出槍擊案，呼籲民眾繼續發聲，要求永久吊銷該店酒牌。

州酒類管理廳對此回應稱，當局已計畫永久撤銷該酒吧酒牌。