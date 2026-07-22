治療前的第一步不是自行增加補充品，而是先確認治療方式、正在使用的藥物，以及產品研究能否對應到自己手上所使用的產品。

很多癌友第一次問褐藻醣膠，不是在確診當天，而是在療程開始後。當食慾下降、疲勞變重、皮膚紅癢、腸胃不適，甚至開始擔心自己能不能撐完下一輪化療時，患者與家屬才會開始尋找「能不能幫身體多一點支持」的選項。但站在癌症照護的角度，真正值得說清楚的並不是一句「化療期間可不可以吃褐藻醣膠」，而是：這類產品應該在什麼時機、用什麼標準、放在什麼照護位置來看。

近年，台灣自主研發的小分子褐藻醣膠品牌「褐抑定」OliFuco®，陸續被放進癌症治療支持相關研究中，研究範圍涵蓋大腸直腸癌、局部晚期直腸癌、肺癌與肝癌等領域。這些研究共同傳遞的訊息並不是「褐藻成分能否取代癌症治療」，而是癌症期間的輔助支持，重點「不只是有沒有補充褐藻醣膠」，而是產品本身是否真正在臨床情境裡被研究過。

也因此，癌友與家屬在評估褐藻醣膠時，問題不該停留在「能不能吃」，而應該進一步問：「我手上的產品，是不是被證實可以使用的那一個？」

治療前：先確認角色，不要把營養支持誤當治療替代品

癌症治療前期最容易被忽略，但它其實是後續承受度的起點。手術、化療、放療、標靶或免疫治療，都是由醫療團隊主導的正規治療。褐藻醣膠若要被討論，應該放在「支持性營養」或「療程期間身體支持」的位置，而不是被誤解成取代治療的選項。對一般患者來說，治療前最重要的問題其實只有三個：

第一，接下來要接受的是哪一種治療？是手術、化療、放療、標靶、免疫治療，還是多種治療併行？

第二，目前正在使用哪些藥物？是否有凝血、肝腎功能、免疫相關治療或其他需要醫師評估的狀況？

第三，選到的褐藻醣膠產品是否有自己的研究基礎？還是只是借用「褐藻醣膠」這個成分名稱，引用了其他產品或其他原料的研究結果？

這也是為什麼近年醫療與營養支持討論中，會特別重視產品自身的可追溯性。以「褐抑定」OliFuco®為例，其核心並不是單純標榜「含有褐藻醣膠」，而是強調小分子化製程、產品自身研究、國際期刊發表，以及產品實際進入臨床研究與醫療場域的累積。

換句話說，治療前的重點不是急著補，而是先釐清：這項補充是否具有足夠明確的研究來源。

治療中：真正的關鍵，是身體能不能撐完整段療程

治療中期，是癌友最實際、也最脆弱的時段。很多人以為癌症治療只要看腫瘤有沒有縮小，但對正在治療中的病人來說，每一輪治療之間都在面對體力、食慾、腸胃、皮膚、睡眠與情緒的考驗。當身體承受度下降，下一輪治療是否能如期進行，往往就成了更現實的問題。

高雄醫學大學於 2023 年發表的局部晚期直腸癌研究，收案 87 人，採雙盲、隨機、安慰劑對照設計。研究觀察接受術前同步化放療的患者，在補充「褐抑定」OliFuco®，於治療後第 2 與第 3 個月的身體健康表現明顯較佳，並觀察到皮膚紅疹搔癢與疲勞明顯較少的情形。對癌友來說，這類研究的價值是它回到一個非常真實的問題：在正規治療期間，身體是否還有足夠條件承受療程？

2024 年的肺癌人體研究，也提供了類似方向。該研究收納非小細胞肺癌患者，比較常規治療加安慰劑，與常規治療加 「褐抑定」OliFuco®的差異。研究結果顯示，實驗組在存活率、生活品質與免疫相關指標上呈現較佳趨勢，同時也觀察到免疫的淋巴球增加、發炎相關細胞激素下降。

雖然這些研究會期待更多大規模臨床資料累積，但它已經把「癌症期間的營養支持」從理論概念，往人體研究與真實治療場景推進一步。這也是褐抑定 OliFuco® 被醫學中心置於癌症支持性照護討論中的原因：它的定位不是單一功效保健品，而是嘗試從營養吸收、發炎反應、免疫平衡、生活品質與治療耐受度等面向，協助病人在正規治療期間維持較好的身體條件。

國際教學醫院TACE治療之肝癌患者的臨床實驗，褐抑定組的癌症控制率為95.24%，對照組為80.00%，並維持較佳肝功能與安全性。

治療後：療程結束，不代表癌細胞100%消失

治療結束，不代表挑戰結束。許多癌友以為「療程告一段落，就該把所有補充品停掉」，但臨床恢復期其實更長，食慾、肌力、精神、日常活動能力與器官功能，未必會在治療結束後立刻回到原本狀態。對患者來說，療程後真正需要的往往不是新的神奇療法，而是幫助身體慢慢回到穩定狀態的支持工具。

2025 年復旦中山醫院針對不可切除肝癌接受 TACE 治療患者的隨機試驗，提供了另一個值得關注的方向。研究收納 82 位患者，在治療之外加上褐抑定OliFuco® 、每日兩次、連續 6 個月，主要終點為癌症控制率。結果顯示，「褐抑定」組腫瘤控制率為 95.24%，對照組為 80.00%，且肝功能Child-Pugh A 維持比例較高，未出現嚴重不良事件。

對患者與家屬來說，這類證據的意義不在於把補充品誇大成治療，而是回到臨床最重要的兩件事：腫瘤控制與器官功能維持。尤其在肝癌這類需要長期追蹤與整體照護的疾病中，治療後的身體維持，往往與治療本身一樣需要被重視。

國際教學醫院TACE治療之肝癌患者的臨床實驗，褐抑定組的癌症控制率為95.24%，對照組為80.00%，並維持較佳肝功能與安全性。

選褐藻醣膠，不是只看成分名，而是看「產品是不是有多項臨床研究」

目前市面上許多產品都會標示「褐藻醣膠」，但對癌友而言，最需要避免的是把所有褐藻醣膠都視為相同產品。真正值得確認的，不只是有沒有這個成分，而是三件事：

第一：是否為小分子化褐藻醣膠。分子大小、製程與規格，會影響產品在研究與應用上的一致性。

第二：是否以產品自身進行研究。如果一個產品引用的是其他品牌、其他原料或其他製程的研究，對癌友來說，參考價值就需要打折。

第三，是否有臨床研究、國際期刊發表與醫療場域選用。

癌症期間的補充品，不應只靠廣告話術，而應回到公開可查的研究與實際應用經驗。

以褐抑定 OliFuco® 來說，其特色在於以台灣自主研發的小分子褐藻醣膠為核心，並累積多項人體、動物與細胞研究，相關成果70餘篇發表於國際學術期刊，也被放進癌症治療支持相關場景中討論。這讓它與一般只標示「褐藻醣膠」的產品，有了更清楚的區隔。

褐藻醣膠的來源、分子規格與製程不同，其他品牌完成的研究，不能直接套用。癌友挑選時，應確認研究產品與實際使用產品是否一致。

結語：癌友真正要問的，不是「可不可以吃」，而是「有沒有吃對那一個」

對癌友與家屬而言，真正重要的不是「化療期間能不能吃褐藻醣膠」這個是非題，而是「有沒有在正確時機，選到真正被研究過的產品」。

如果正準備進入治療、正在療程中，或剛完成治療，最實際的下一步不是自己憑感覺決定營養補充品，而是把目前藥單、治療計畫、正在使用的保健品與身體狀況，一起帶去和腫瘤科醫師、營養師或整合醫療專業人員討論。

褐抑定 OliFuco® 的角色，應該被放在「正規治療期間的支持性營養」來理解：不是替代醫師的治療計畫，而是作為治療前、中、後不同階段的後勤支持。

褐藻醣膠在癌症照護中的位置是支持性營養，而不是取代正規治療。癌友可將治療計畫、身體狀況與補充品一起帶到回診，由專業人員協助評估。

癌症治療不只是消滅腫瘤，更是讓病人有體力走完整段療程。對正在尋找褐藻醣膠的癌友與家屬而言，最後所有問題都會回到一句關鍵重點：

你吃的，是否就是那支被最多臨床證實過的那個產品？

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參考文獻（Hi-Q中華海洋自家原料，發表於國際學術期刊）

高雄醫學大學團隊（2023），Integrative Cancer Therapies, The Auxiliary Effects of Low-Molecular-Weight Fucoidan in Locally Advanced Rectal Cancer Patients Receiving Neoadjuvant Concurrent Chemoradiotherapy Before Surgery: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study

小分子褐藻醣膠對接受新輔助同步放化療的局部晚期直腸癌患者術前治療的輔助作用

澄清綜合醫院、弘光科技大學團隊（2024），Food & Nutrition Research, Oral administration of oligo fucoidan improves the survival rate, quality of life, and immunity in patients with lung cancer

口服小分子量褐藻醣膠提高肺癌患者的存活率、生活品質和免疫力。

復旦大 學腸胃科與肝病科團隊（2025），Liver International, Fucoidan Improves Tumour Control and Liver Function in TACE for Unresectable

褐藻醣膠改善TACE治療後的不可切除性肝癌，腫瘤控制率與肝功能