王向誼綜合牙科專精種骨植牙齒列矯正等牙科治療暑假期間提供免費矯正檢查
牙齒不整齊一定要矯正嗎? 矯正牙齒需花費一定的時間與金錢，因此，不少人在下定決心矯正前，都會猶豫不決一陣子，甚至思考自己究竟需不需要矯正。齒列矯正胡志鴻醫生加盟法拉盛王子大廈四樓(4H)王向誼綜合牙科中心，為民眾提供齒列矯正、齒顎矯正等醫療護理服務，為回饋僑胞多年支持厚愛，胡醫生今年暑假期間提供免費的矯正檢查。
執業逾廿多年的王向誼(Ivy Wang, DDS)牙科博士，其認真專業態度和細心親切服務，深得社區廣大僑胞的支持和愛護。為提高服務精益求精，該牙科中心已採全面電腦化，近期更添置如3D立體CBCT影像、口腔掃瞄系統以及YSGG第四代水雷射儀等高新醫療設備，與牙周病專家史蒂文醫生、齒列矯正胡志鴻醫生及口腔外科方祖文醫生組成的牙科團隊，提供集種骨植牙、齒列矯正、口腔面額部美容等全方位牙齒醫療護理更優質專業服務。
胡志鴻醫生在芝加哥的中西部大學牙醫學院（CDMI）完成牙科醫學博士（DMD）學位。畢業後在加州從事全方位牙醫工作，擁有豐富執業經驗；隨後移居東岸新澤西完成了口腔正畸與顱頜面矯正專科醫師培訓。並進修( fellowship)項目，專注於早期介入及兒童矯正的專業，提升全方位的矯正診療方案。
胡醫生將現代及健康的概念融入臨床實踐，特別注重呼吸道健康及非手術治療方案。他的臨床目標不僅是打造美麗燦爛的笑容，更致力於確保顱頜面矯正效能促進臉部口腔牙齒和諧、維持呼吸道功能穩定並有益於整體健康。
牙齒不整齊的如戽斗(俗稱倒及)、暴牙/小下巴、齒列不正/擁擠、開咬、深咬、齒間縫隙大。常見需要齒顎矯正治療。造成牙齒排列不整齊可分五原因通常可分為先天性(遺傳、特殊疾病、舒適度)與後天性(不良習慣、乳牙蛀牙及太早脫落)。
牙齒不整齊所造成的影響包括牙齒清潔不易，造成蛀牙甚至是牙周病；臉部不對稱及輪廓不順；因咬合不正而無法完整咀嚼食物，進而造成消化不良；發音不正，可能會有漏氣的狀況，或講話容易噴口水；各種痠、痛。咬合不正不只會影響到顳顎關節，也會影響到頭頸肌肉、神經，可能導致頭痛與肩頸痠痛等問題。
若輕微的牙齒不整，可能沒有迫切性的矯正需要，但牙齒矯正可以解決功能性及清潔上的問題，且當出現以下情況時，醫生建議及早診視接受矯正治療。
• 齒間空隙：空隙會更容易藏汙納垢，導致牙菌斑更容易堆積，進而影響牙齒狀況。
• 深咬：當上排牙齒覆蓋下排牙齒超過30%，會建議矯正治療，否則將較容易使牙齒及牙齦受傷。
• 過度擁擠的齒列：此情況會造成無法清潔完整，有許多牙刷刷不到和牙線無法清潔到的死角，而造成蛀牙。
• 開咬
• 有些音發音困難及咀嚼困難
• 嘴巴開關時關節有喀聲
• 戽斗
• 暴牙
現今矯正牙齒較多人會選擇隱適美(Invisalign)或戴蒙(Damo)矯正，兩者皆為技術成熟且較舒適的矯正方式，患者可以依自己需求去選擇想要的矯正方式。牙齒矯正除有益健康外，另一好處是美容，愛美是人的天性，整齊的牙齒，笑起來都更好看，更自信，大大提高生活的質素與品味。
王向誼綜合牙科中心係由王向誼醫生帶領，她的認真專業態度和細心親切的服務，深得社區廣大僑胞的支持和愛護。其他駐診多年的醫療團隊成員還有經驗豐富的方祖文口腔外科專家、胡志鴻齒列矯正專家、普通牙科何建英醫生和張曉萌醫生，歡迎舊雨新知電話預約：(718)961-1628，或瀏覽網頁﹕brightdentalassociates.com了解詳情，地址：39-07 Prince Street, Unit #4H, Flushing, NY 11354。
胡志鴻醫生今年暑假期間提供免費的矯正檢查，讓有牙齒排列、咬合或美觀困擾的民眾先評估是否需要治療，再決定後續矯正方案。 他具備口腔正畸與顱頜面矯正專科訓練，並重視早期介入、兒童矯正與非手術治療，目標是改善咬合、臉部協調及呼吸道健康。 文章提到深咬、過度擁擠、開咬、戽斗、暴牙、齒間空隙過大，以及發音或咀嚼困難、關節喀聲等情況，通常都建議及早諮詢矯正。
精華 FAQ
胡志鴻醫生今年暑假期間提供免費的矯正檢查，讓有牙齒排列、咬合或美觀困擾的民眾先評估是否需要治療，再決定後續矯正方案。
他具備口腔正畸與顱頜面矯正專科訓練，並重視早期介入、兒童矯正與非手術治療，目標是改善咬合、臉部協調及呼吸道健康。
文章提到深咬、過度擁擠、開咬、戽斗、暴牙、齒間空隙過大，以及發音或咀嚼困難、關節喀聲等情況，通常都建議及早諮詢矯正。
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