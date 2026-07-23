中國嘉德2026秋拍全球徵集啟動　紐約專場8月6日舉行 北美藏家迎來委託良機

中國嘉德期待與全球收藏家攜手，共同發掘更多藝術精品，迎接2026秋季拍賣盛會。

隨著全球藝術品市場持續回暖，高品質中國藝術精品的市場需求穩步增長，中國嘉德拍賣 正式啟動2026秋季拍賣會全球公開徵集，並將於8月6日（周四）在紐約舉辦北美徵集專場，面向廣大收藏家徵集中國古代書畫、中國近現代書畫、瓷器、玉器、紫砂工藝品、金石雅玩、國石篆刻、古典家具、古琴、沉香、木器、地毯、錢幣、郵品及球星卡牌等多個收藏門類，為北美藏家搭建直通亞洲藝術市場的重要平台。

作為亞洲最具影響力的藝術品拍賣企業之一，中國嘉德深耕中國藝術品市場三十餘年，憑藉專業的專家團隊、成熟的市場運作能力及完善的全球客戶網絡，持續為收藏家提供高品質拍賣服務。此次紐約徵集活動由中國嘉德北美辦事處主辦，將採取預約制方式，方便藏家與專家進行一對一交流，針對藏品提供專業鑑定、市場分析及拍賣策略建議。

據介紹，本次徵集活動將於8月6日上午10時至12時30分及下午2時至6時舉行，地點位於中國嘉德北美辦事處（505 Park Ave., 4th Floor, New York, NY 10022）。活動期間，嘉德專家團隊將為委託人提供免費諮詢及初步評估服務，協助藏家了解藏品市場價值及未來拍賣規劃，讓更多具有收藏價值的藝術精品登上國際拍賣舞台。

近年來，中國藝術品市場持續呈現精品化、高端化發展趨勢，書畫、瓷器及文房珍玩等重要門類在國際拍賣市場表現亮眼。中國嘉德歷年多件精品拍品屢創佳績，也充分反映全球藏家對中國藝術精品的高度關注。

例如，在中國嘉德2026春季拍賣會中，明宣德青花雲龍紋高足杯以人民幣2,012.5萬元成交，展現高端官窯瓷器持續受到市場青睞；趙之謙刻「葛潤甫青田石印章」則以人民幣258.75萬元成交，顯示篆刻藝術精品仍具穩健收藏價值；齊白石《秋聲秋色四屏（局部）》成交價達人民幣368萬元，印證近現代書畫市場保持良好需求。此外，傅抱石《山鬼（局部）》亦曾於嘉德拍場以人民幣1,610萬元成交，再次彰顯名家作品在市場上的長期競爭力。

中國嘉德表示，公司始終秉持誠信、專業的服務理念，不僅重視藝術品的市場價值，更致力於推動中華文化藝術的傳承與交流。依託完善的專家團隊及國際化平台，嘉德持續為全球藏家打造安全、透明、高效的拍賣環境，讓優秀藝術品獲得更廣泛的市場關注。

除了紐約站外，中國嘉德近期亦將陸續於舊金山（7月30日）及洛杉磯（8月2日）安排徵集活動（採預約制），方便美國西岸藏家就近委託，進一步擴大全球徵集服務網絡。

中國嘉德北美辦事處誠摯邀請有意委託拍賣的收藏家提前預約，無論是家族珍藏、私人收藏或具有市場潛力的藝術精品，均可與專家面對面交流，深入了解市場行情及拍賣規劃，為藏品創造更大的收藏與市場價值。

有關2026秋季拍賣會公開徵集詳情及預約資訊，可洽中國嘉德北美辦事處，電話 +1 (212) 308-8889，電子郵件 [email protected]。